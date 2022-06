Keine Lust mehr auf Franchise: "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Ercan Ayebe eröffnet Edel-Shisha-Bar in Cala d’Or auf Mallorca Bereits in Deutschland wollten Ercan Ayebe und Kim Beeker eine Bar eröffnen, nun hat es in Cala d’Or mit dem Traum vom eigenen Lokal geklappt. Geholfen hat ihnen ein prominenter deutscher Auswanderer.