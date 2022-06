Danni Büchner gibt es jetzt auch zum Hören. Gemeinsam mit ihrer Tochter Joelina spricht sie nun regelmäßig und exklusiv auf der Plattform "Podimo" über Ihr Leben zwischen Öffentlichkeit und Mama-Dasein. Auch die Kinder Jada und Volkan sollen im Familienpodcast zu hören sein.

"Wir werden so ehrlich wie noch nie sein"

"Ich sags euch Leute, ihr werdet so viel erfahren über mich, über meine Kinder. Soviel, über das wir hier bei Instagram nicht reden und auch manchmal im Fernsehen nicht zeigen" sagt Dani Büchner auf Instagram über ihr neues Format. Die erste Folge ist bereits online. In gut 28 Minuten diskutiert sie gemeinsam mit ihrer Tochter über die Beziehung zu ihren Kindern "zwischen 'Ich drücke sie ganz doll' und 'Puh'", wie es im Titel der Premierenfolge heißt.

Tochter Joelina Karabas ergänzt, dass sie und ihre Mutter immer wieder Nachrichten bekommen haben, in denen Fans sie motivierten, ein solches Projekt zu starten. Vor allem, weil sich beide in Sachen Humor ideal ergänzen würden. "Wir werden so ehrlich wie noch nie sein", sagt Joelina weiter.

Nur für begrenzte Zeit kostenlos

Wer sich in der ersten Woche für ein Abo bei "Podimo" entschließt, kann den Podcast 45 Tage lang kostenlos hören. Danach kostet die Plattform, auf der es unter anderem das Familienspektakel der Büchners zu hören gibt, 4,99 Euro im Monat. Auch der Podcast von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ist exklusiv über die Plattform empfangbar.