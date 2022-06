Jenny Matthias, den Fans von "Goodbye Deutschland" besser bekannt als Jenny Delüx, will heiraten. Eigentlich wollte man die Ankündigung der bevorstehenden Hochzeit mit ihrem Partner Achim in die Vox-Sendung verlagern. Doch ein Freund der beiden konnte sich nicht so lange zurückhalten und plauderte das süße Geheimnis bereits am Sonntag (12.6.) im Rahmen einer Party aus, bei der Jenny ihre neue Modekollektion vorstellte.

Mit zarten 23 Jahren zog sie 2010 auf die Insel, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen acht Monate alten Sohn. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Jenny eröffnete unmittelbar nach der Ankunft ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor, die erst im April ihre große Wiedereröffnung nach der Pandemie-Pause feierte. Nun kommt auch noch das private Glück dazu. Voller Stolz trug Jenny bei der Party ihren Verlobungsring und präsentierte sich tanzend und bestens gelaunt an der Seite von Achim (ab Min. 16:40). Ein genaues Datum steht offenbar schon fest, verraten wurde er aber nicht. Vielleicht gibt ihr nächster Auftritt bei "Goodbye Deutschland" mehr Aufschluss. Bereits am kommenden Montag (20.6) ist sie ab 22:15 Uhr im TV zu sehen. Ein Public Viewing der Ausstrahlung findet in der Bar95 in Cala Millor statt. /dj View this post on Instagram A post shared by Jenny Delüx (@jenny.deluex)