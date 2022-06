Diese Folge "Goodbye Deutschland" verspricht Spannung. Am Montag (27.6) strahlt Vox ab 20.15 Uhr eine neue Folge des beliebten Auswanderer-Formats aus. Und sie könnte das Ende einer Ära einleiten, zumindest vorübergehend. Die Rede ist von Steff Jerkel und Peggy Jerofke. Bereits seit 14 Jahren leben der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau auf der Insel, seit drei Jahren betreiben sie mit großer Mühe und von vielen Rückschlägen geplagt ihre Bar "Martiki" in Cala Ratjada.

Kein Glück mit dem eigenen Lokal

Corona vermieste den Start ihres Lokals, dann strich die Stadtverwaltung im Zuge von Bauarbeiten an der Promenade von Cala Ratjada Teile ihrer Terrasse, was sie bis zu 70 Prozent der Sitzplätze kostete. Hunderttausende Euro steckte das Auswanderer-Paar bislang schon ins "Martiki". Während Peggy Jerofke weiterhin kämpfen will, scheint Steff Jerkel mittlerweile an der Belastungsgrenze angekommen.

Nicht nur denkt er offen darüber nach, das "Martiki" bei einem guten Angebot zu veräußern. Um dem Ärger zu entkommen, strebt Steff Jerkel an, Mallorca auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Dies bestätigte er gegenüber der MZ: "Erstmal gehen wir auf unbestimmte Zeit auf Reise, die Welt erkunden. Das ist jedenfalls unser Ziel." Wohin es die beiden zieht und wie schnell sie diese Pläne in die Tat umsetzen, haben die beiden allerdings noch nicht verraten. /dj