Na, da hat er sich aber was vorgenommen: Der aus der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannte Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel will in den kommenden zweieinhalb Monate mindestens 20 Kilo abnehmen. Einem Bericht der "tz" zufolge wiegt der 52-Jährige aktuell 127 Kilo. Das soll über den Sommer weniger werden. Als Zieldatum für diese Gewichts-Challenge hat er sich den 16. Juli gesetzt.

Damit das alles einfacher wird, machen gleich auch noch ein paar Freunde bei dem Versuch mit. "Wir vier dickbäuchigen Männer starten ab heute bis zum 16. Juli eine Abnehm-Challenge", hieß es in einem Instagram-Post. 10.000 Euro sollen bei erfolgreichem Kilo-Verlust an einen guten Zweck gespendet werden. "Gesundheitlich höchste Zeit" „Es wurde gesundheitlich höchste Zeit. Die Knie spinnen, ich bekomme schlecht Luft und fühle mich immer müde. Von der Optik ganz zu schweigen", zitiert der Instagram Account der Auswanderer-Sendung den "Martiki"-Gastronomen aus Cala Ratjada. Und Steff setzt noch einen drauf: „Bevor ich nicht 20 Kilo abgenommen habe, gehe ich nicht mehr zum Friseur.“ Jerkel hatte gemeinsam mit seiner Frau Peggy Jerofke das Lokal "Martiki" Anfang Mai nach wochenlangen Verzögerungen geöffnet. Schuld waren unter anderem die Bauarbeiten an der Promenade. Kurz vor der Eröffnung kam es zudem zu einem Eklat mit der Polizei. Diese kassierte die Genehmigung für eine weiträumige Terrasse für das Lokal wieder ein. Leicht veränderte Speisekarte Und auch die Einrichtung des Lokals wurde im Foto-Finish fertiggestellt: Erst am Vorabend der Eröffnung am 6. Mai wurde die lang ersehnte Lüftungsanlage geliefert. Jerkel und Jerofke bauten sie selbst in den Morgenstunden ein, bevor die ersten Gäste kamen. Die Speisekarte des bei Urlaubern beliebten Küstenlokals hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison leicht verändert. "Es ist ein Veggie-Burger hinzugekommen und zwei Sushi-Gerichte", so Jerofke. Allerdings werde es in den nächsten Wochen noch einmal Änderungen im Sortiment geben. " Bei der Eröffnung waren die TV-Kameras von "Goodbye Deutschland" dabei. Ob es Jerkel gelingt, bei so viel Arbeit auch noch Gewicht zu verlieren? /pss