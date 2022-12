Viele Fans der Mallorca-Auswanderer von "Goodbye Deutschland" haben sich in den vergangenen Wochen gefragt, wann endlich eine neue Folge des beliebten Vox-Formats zu sehen ist. Die MZ hat die Antwort: Laut aktuellen Informationen wird die nächste Folge erst im neuen Jahr, nämlich am 9. Januar 2023 um 20.15 Uhr zu sehen sein.

Gezeigt werden darin unter anderem einmal mehr die Parade-Auswanderer Andreas und Caro Robens. Wie es in der Programmvorschau für die Sendung heißt, lässt sich Caro Robens in einer mehrstündigen "Mega-OP" ein Rundumpaket machen: Sie lässt sich den Bauch straffen, ihre Lippen liften und auch noch den Po vergrößern. Doch es braucht ja ein bisschen Drama: Die OP soll laut Vox nicht so verlaufen, wie sich das Caro Robens vorgestellt hatte, die mit ihrem Andreas auf Mallorca unter anderem ein Fitnessstudio betreibt.

Tamara Gülpen will vom Ballermann wegziehen

Neues gibt's auch von den Gülpens: Laut der Ankündigung wollen Tamara und Marco Gülpen schon seit längerer Zeit auf Mallorca umziehen. Weg vom Ballermann soll es in eine familienfreundlichere Gegend gehen. Doch die beiden Betreiber des Hostal Playa de Palma sind sich dabei allem Anschein nach nicht ganz einig. Die Umzugspläne, die vor allem von Tamara ausgehen, die ihrem dreijährigen Sohn zuliebe den Wohnort wechseln will, stoßen bei ihrem Mann aktuell auf Ablehnung.

Am anderen Ende der Insel geht es ebenfalls mitunter nicht ganz friedlich zu: In Cala Millor steht Gastronomin Angela de Rosa unter Druck. Mit ihrem Restaurant "Little Rock Stars" leidet sie noch immer unter den Folgen der Corona-Pandemie. Und wenn es "nur" das Lokal wäre: Tochter Tara ist verliebt, was sich ganz schnell auch in ihren Schulnoten widerspiegelt.

Die geballte Ladung "Goodbye Deutschland": Auch noch eine Wiederholung im Anschluss

Weg von Mallorca geht es auch noch auf die Kanaren-Insel Fuerteventura, wo Wimpernstylistin Arlette Markuse ein neues Leben beginnen möchte. Sie verlässt Deutschland mit ihren zwei Kindern, wo sie weder einen Partner, noch eine Wohnung, noch einen festen Job in Aussicht hat. Doch natürlich kommt es auch hier anders, als sie sich das vorgestellt hat.

Wer nach drei Stunden noch Lust auf weitere "Goodbye Deutschland"-Abenteuer hat, der kann einfach dranbleiben. Denn um 23.15 Uhr geht es in einer Wiederholung um die beiden Auswanderer David und Julie, die auf der Schinkenstraße einen Menstrip-Club eröffnen wollen. Doch es gibt viele Fragezeichen, so etwa wie viel nackte Männer verträgt die Partyinsel? Haben Julie und David eine Chance auf Mallorca durchzustarten? Der Kampf ums Überleben im Haifischfecken am Ballermann beginnt noch, bevor der erste Mann sich entblättert hat, schreibt Vox in der Programmbeschreibung. Die Folge wurde am 18. September 2017 zum ersten Mal ausgestrahlt. /jk