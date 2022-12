Caro und Andreas Robens sind das wohl schillerndste Paar der Mallorca-Auswanderer. Die aus der TV-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannten Bodybuilder haben am Sonntag (11.12.) ihren zwölfjährigen Hochzeitstag auf der Insel gefeiert. Die Robens sind bereits zwei Mal verheiratet, die dritte Hochzeit ist schon geplant.

"Es ist unglaublich, dass wir schon seit zwölf Jahren verheiratet. Die beiden Hochzeiten zählen zu den schönsten Tagen meines Lebens, wie aus dem Bilderbuch, und es werden hoffentlich noch weitere solche Tage hinzukommen", sagt Caro Robens der MZ. "In der ganzen Zeit ist unsere Beziehung immer intimer geworden. Es war einfach die beste Entscheidung." Ähnlich sieht es ihr Mann. "Die Zeit ist wie im Flug vergangenen. Jetzt warten wir die nächsten acht Jahre ab und heiraten 2030 ein drittes Mal", so Andreas Robens.

Zum Hochzeitstag stand nun kein spezielles Programm an. "Wir sind beide etwas erkältet. Wir haben mit einem Fläschchen Moet angestoßen, den Kamin eingeheizt und lecker genascht", sagt Caro Robens.

Das Geheimnis einer glücklichen Ehe

Fragt man die beiden, was sie aneinander so schätzen, fallen Caro Robens direkt eine ganze Reihe an Dingen ein: "Ich mag, dass ich mich 100 Prozent auf ihn verlassen kann. Dann natürlich sein Aussehen, seinen Körper. Ich fand Männer mit Muskeln schon immer sehr reizend. Dabei ist Andreas mein erster Bodybuilder", so Caro Robens. Und Andreas? "Was ich an Caro am besten finde? Alles."

Und das Geheimnis ihrer Ehe? "Wir sind nicht nur Ehepartner, sondern auch Freunde und Liebhaber. Wir arbeiten zusammen, leben zusammen, unternehmen alles zusammen, haben dieselben Hobbys", so Caro Robens. Auch streiten würde sich das Paar oft. "Doch genauso schnell vertragen wir uns auch wieder." Caro Robens ist seit März 2003 auf der Insel, Andreas Robens seit März 2010. Das Kamerateam von Vox begleitet die beiden seit 2015.

Das Paar hat sich 2010 im Oberbayern kennengelernt, wo beide arbeiteten. Noch am selben Tag sind sie zusammengezogen und haben sieben Monate später geheiratet. Anlässlich des zehnten Hochzeitstages haben die Robens 2020 ihr Ehegelöbnis erneuert.