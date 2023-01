Die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke sind derzeit offiziell getrennt. Nach einem Ski-Urlaub in Ischgl steht nun aber ein weiterer Familien-Urlaub in Südafrika an. Bis Mitte Februar wollen die Auswanderer dort gemeinsam Zeit verbringen, hat Steff Jerkel der MZ kürzlich erzählt. Jerofke sei bereits vorgeflogen, Jerkel komme mit Tochter Josephine nach. So viele Familienurlaube trotz Trennung?

"Im Moment ist es so gut mit der Kleinen. Wir wollen danach trotzdem auf jeden Fall eine Pause machen", erzählt Jerkel der MZ. Damit spielt er auf die Wohnsituation an. Vor einigen Wochen hatte der Auswanderer bereits bekannt gegeben, dass er sich eine Wohnung suchen will, während Jerofke und Josephine weiterhin in der Villa in Cala Lliteres wohnen. "Ich habe eine Wohnung in Cala Ratjada", erzählt Jerkel der MZ. Nach dem Urlaub wolle er fest dort einziehen.

Und die Drei-Millionen-Villa, die einst zum Verkauf stand? Erst vor Kurzem haben die Auswanderer noch den Außenbereich aufgehübscht. "Wir haben zwei Angebote bekommen, sind aber auf keines eingegangen. Im Moment herrscht also Stillstand."

Zweites Lokal

Und berulich? Dass das Martiki 2023 trotz der Trennung wiedereröffnet, steht schon fest. Bei Instagram sucht Peggy Jerofke bereits Personal für die kommende Saison. Aufmerksame Leser wissen zudem, dass Jerkel schon seit Langem am Café del Sol in Cala Millor interessiert ist. "Es ist meines Wissens nach immer noch nicht zur Ausschreibung freigegeben", so Jerkel. Um zukünftig auch beruflich getrennte Wege zu gehen, sieht sich Jerkel derzeit nach einem zweiten Lokal im Hafen von Cala Ratjada um. "Peggy wird sich dann eher um das Martiki kümmern. Ich um das andere Lokal." Er suche auch noch einen Geschäftspartner, der finanziell in das neue Projekt mit einsteige, so Jerkel.

"Alte Hasen" bei "Goodbye Deutschland"

Kennengelernt hatten sich Jerofke und Jerkel 1998 in Arenal. 2008 sind der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau gemeinsam nach Mallorca gezogen. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. 2018 wurde dann die gemeinsame Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki", das seit Ende Oktober in der Winterpause ist.

Bis vor Kurzem gehörten Peggy und Steff zu den Auswanderern von „Goodbye Deutschland", mit denen besonders häufig gedreht wurde. Wie oft das nun getrennte Paar künftig gezeigt wird, ist unklar. Zumindest mit Jerofke fanden schon neue Dreharbeiten statt.