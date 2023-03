Erfreuliche Nachrichten von „Goodbye Deutschland“-Mallorca-Auswanderin Peggy Jerofke: Es gibt wieder einen neuen Hund im Haus. Im September vergangenen Jahres war die Terrier-Hündin Kiki gestorben und hinterließ eine schmerzhafte Lücke in der Familie. Nun knuddelt Jerofke auf ihrem Instagram-Kanal mit ihrem neuen Haustier.

"Die kleine Maus heißt Elsa. Josephine durfte ihr den Namen geben", erzählt die Auswanderin der MZ. "Erst wollte sie sie Kiki nennen, aber ich habe gesagt: Nein, Kiki ist einzigartig." Josephine habe sich jedenfalls riesig über den Familienzuwachs gefreut: "Sie ist ganz stolz und glücklich!"

Die Tochter ließ nicht locker

Jerofke sagt: "Wir wollten ja schon die ganze Zeit ein neues Hündchen. Aber es hat halt einfach nicht gepasst." Sie hätten Töchterchen Josephine aber fest versprochen, nach der Thailand-Reise mit ihrem Vater Steff Jerkel in ein Tierheim zu gehen und einen Hund auszusuchen.

Die Vierjährige vergaß das Versprechen nicht und sprach immer wieder davon. "Dann haben wir uns gesagt: Wir werden uns sowieso wieder einen Hund holen - warum nicht jetzt?", so Jerofke. Ihre Tochter sei wirklich traurig über den Verlust gewesen und habe oft geweint. Auch habe es jedes Mal wieder wehgetan, den Pflegehund "Schnecke" abgeben zu müssen - ein eigener musste her.

Der Hund kommt aus der Tierrettung

Elsa wird relativ klein bleiben, da sie ein Chihuahua-Ratonero-Mix ist, und ist erst sechs Monate alt, erzählt Jerofke in dem Video bei Instagram. Ein älterer Hund wäre womöglich mit dem quirligen Temperament der Tochter überfordert gewesen. Das Hündchen kommt aus der Mallorca-Tierrettung und lebt sich nun in das neue Zuhause ein.

"Ich war noch nicht so weit vom Kopf her, muss ich ganz ehrlich sagen", gesteht Steff Jerkel der MZ. Die Auswanderer waren damals sehr mitgenommen vom Schicksal ihrer treuen Gefährtin Kiki, die sie nach einer Entzündung in der Bauchspeicheldrüse und einer Thrombose einschläfern lassen mussten.

"Aber jetzt haben wir es gemacht und sind auch ganz happy", sagt Jerkel. Trotz der Trennung von Peggy Jerofke betrachte er Elsa als Familienhund, da sie ja immer dabei sei, wenn er mit seiner Tochter zusammen ist. Jerkel lebt aktuell in einer 3-Zimmer-Wohnung in Cala Ratjada, während Peggy Jerofke und Josephine in der Villa in Cala Lliteres wohnen.

Jerofke und Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 sind sie gemeinsam nach Mallorca gezogen. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach", das aktuell in der Winterpause ist.

Seit einigen Monaten sind die Auswanderer getrennt. Dass sie trotz Trennung mit Tochter Josephine gemeinsam Urlaub machen, sorgte zuletzt für Spekulationen unter den Fans. Ihre Trennung sei nur eine PR-Strategie, lautete der Vorwurf. Dies stritten die Auswanderer in einem Statement, das "Vox" auf Instagram postete, ab.