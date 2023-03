Auf den Tag genau zwei Monate nach der Eröffnung ihres Restaurants "Estragon" in Felanitx, organisieren die aus "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Yvette und Georg Nowak am 1. April eine Vernissage. Organisator der Ausstellung ist der renommierte Galerist Stefan Lundgren. "Er hat eine der größten Galerien in Palma, und hier in Felanitx jetzt auch ein Open House, sowie eine Galerie in New York und Stockholm. Er wohnt in Felanitx", so die Auswanderin zur MZ.

Arbeiten von Gerald Davis

Los geht's um 18 Uhr. Es gibt Live-Musik und ein Flying-Tapas-Büfett. Der Eintritt ist frei. In Zusammenarbeit mit den Auswanderern wird Lundgren aktuelle Gemälde des 1974 geborenen Künstlers Gerald Davis präsentieren. Davis lebt und arbeitet in Los Angeles. In seinem eigenen Garten dort ließ er sich auch von den Zitrusfrüchten inspirieren.

Davis begann, Ölgemälde in der Tradition des barocken Stilllebens zu malen, allerdings in einem kolossalen Maßstab. Der Betrachter wird von riesigen Clementinen und Zitronen in den Schatten gestellt, die in Vasen mit geschnitzten Figuren und großen Hummeln stehen.

Gerald befindet sich in den Sammlungen des Whitney Museum of American Art in New York, des Hammer Museum in Los Angeles und des Museum of Contemporary Art in San Diego, um nur einige zu nennen, sowie in weiteren Privatsammlungen wie der Saatchi Collection, Dakis Joannou, der Kollektion von Mario Testino und der Frank Cohen Collection. Auf Mallorca hat er in den Jahren 2012, 2017, 2019 und 2022 ausgestellt. Die Schau im Restaurant wird sechs Wochen lang zu sehen sein.

"Die Zitrusfrüchte passen super zu Mallorca", findet Gastgeberin Yvette Nowak, die mit ihrem Partner auch das Biohotel Can Sull in Cas Concos betreibt. Am 1. März hat es nach einer Winterpause wieder eröffnet.

So kamen die Nowaks in die Gastrobranche

Im Herbst 2022 hatten die Auswanderer an der Plaça de Peralada in Felanitx das typisch mallorquinische Haus gekauft, in dem zuvor über 20 Jahre lang das Restaurant Estragon untergebracht war. Aufmerksam geworden war das Paar auf das Lokal, da die beiden seit August 2020 ganz in der Nähe leben. "Vorher hatten das Lokal eine Deutsche und ein Spanier betrieben. Es gab mallorquinisch-spanische Küche", so Yvette Nowak. Während der Pandemie hätten die Vorbesitzer das Lokal dann geschlossen, erzählte die Auswanderin kurz vor der Eröffnung am 1. Februar.

Eigentlich hatten die Auswanderer gar nicht vor, ein Lokal zu eröffnen. "Das Haus haben wir gekauft, weil es eine Restaurantlizenz hat. Freunde von uns, die bereits fünf Restaurants in Paris hatten, nun aber nach Mallorca ausgewandert sind, sollten ein neues Lokal darin aufmachen", erklärte sich Auswanderin Yvette Nowak. In dem Haus befinden sich über dem Restaurant auch zwei Apartments. Die wollten die Nowaks vermieten. Doch ihre Bekannten ließen sie kurzerhand im Stich.

War wohl nichts mit dem Kürzer-Treten

Eigentlich wollte Yvette Nowak künftig kürzer treten. "Auf einmal hatte ich ein Restaurant, um das ich mich kümmern musste", erzählt die 52-Jährige vor zwei Monaten. Nun haben die Nowaks also ein nagelneu umgebautes Restaurant und ein Biohotel.

Nachhaltigkeit ist dem Paar in beiden Einrichtungen wichtig. Neben Bio-Wein und französischen Weinen versuchen die Nowaks, auch andere Bioprodukte zu verwenden. "Qualität statt Quantität ist uns allen total wichtig", so Yvette. Das Paar habe sich ebenfalls in Felanitx ein Fincagelände gekauft, auf dem die Auswanderer selbst Obst und Gemüse anbauen und langfristig wohnen wollen. Die Auswanderer warten noch auf die Baugenehmigung.

Sie alle arbeiten im Estragon

Das Koch-Team ist zweiköpfig: Küchenchef ist René Neuber. Auch Milko González, ein Peruaner mit japanischen Wurzeln, ist mit an Bord. Die Desserts kommen von Maru Rodríguez, einer Argentinierin, die Patisserie gelernt hat. Daneben gibt es drei Service-Kräfte und einen Barmann.

In dem Auswanderer-Format zu sehen waren die Nowaks zuletzt im Juli 2022. Wann die nächste Folge mit ihnen ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Das war das erste Projekt der Nowaks auf Mallorca

Yvette und Georg Nowak sind Ende 2018 auf die Insel ausgewandert. Dass das Paar fest auf Mallorca leben würde, war ursprünglich gar nicht geplant. "Mein Mann ist quasi auf Mallorca groß geworden, hat hier schon seinen ersten Geburtstag gefeiert. Seine Eltern hatten über 20 Jahre lang ein Haus in Cala d'Or. Eigentlich hatten wir uns das Hotel, in dem jetzt das Can Sull ist, gekauft, um eine Ferienwohnung für uns zu haben, die wir vermieten wollten, wenn wir einmal nicht da sind", so Yvette Nowak.

Erst nach dem Kauf des Gebäudes habe das Paar erfahren, dass die Balearen-Regierung keine weiteren Lizenzen mehr zur Ferienvermietung für derartige Immobilien vergeben würde. Ihr Ingenieur machte sie darauf aufmerksam, dass sie aufgrund der Grundstückgröße aber ein Hotel daraus machen könnten. Damit hatte das Paar auch einen Grund, auszuwandern. Anfangs lebte das Paar einige Monate lang mitten auf einer Baustelle. Seit Mai 2019 ist das Can Sull in Cas Concos offiziell für Besucher geöffnet. Das Restaurant Estragon in Felanitx haben die Auswanderer am 1. Feburar offziell eröffnet. /sw, pss