Wenn die "Goodbye Deutschland"-Community einen Wunsch für 2023 hätte, stünde Nachwuchs in der Familie Gülpen offenbar ganz oben auf der Liste. "Das ist eure Lieblingsfrage. Ich fühle mich leicht unter Druck gesetzt. Ich gebe es weiter an Marco und sage ihm, dass ihr langsam ungeduldig werdet und dass wir Gas geben müssen", schrieb Tamara Gülpen am Samstag (31.1.) in den sozialen Netzwerken. Die Mallorca-Auswanderer betreiben das Hostal Playa de Palma.

Das klingt eher so, als wenn das zweite Kind im Hause Gülpen noch auf sich warten lässt. Zumal im neuen Jahr erstmal große Renovierungsarbeiten anstehen. "Wir planen, unsere Hostal-Zimmer komplett umzugestalten: Neue Betten, Wände, Möbel. Da freue ich mich voll drauf", schrieb Tamara Gülpen. "Marco werde ich in dieser Zeit drei Wochen auf die Malediven schicken. Ihr wisst, warum." Mit dem letzten Satz spielt die Auswanderin darauf an, dass sie und ihr Partner in Sachen Inneneinrichtung bei der Umgestaltung des Erdgeschosses ihres Hostals zuletzt andere Vorstellungen hatten. Davon konnten sich die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" in einer der Folgen überzeugen.

So hat Familie Gülpen Silvester gefeiert

Anfang April wollen die Auswanderer, die den Winter stets in Deutschland verbringen, wieder auf Mallorca sein. Silvester haben sie in kleiner Runde mit zwei Freunden und dem Cousin von Tamara Gülpen gefeiert. Eine feuchtfröhliche Sause war es offenbar nicht. "Ich bin die einzige, die ein Glas Wein trinkt. Da es alleine keinen Spaß macht, wechsle ich später zu Cola", kündigte sie vor dem Jahreswechsel an. Vorsätze für 2023 habe sie nicht. "Das habe ich aufgegeben, da ich sie nicht einhalte."

Neue Folge "Goodbye Deutschland"

Schon am kommenden Montag (9.1.) wird es die nächsten Neuigkeiten rund um die Mallorca-Auswanderer geben. Dann steht eine neue Folge "Goodbye Deutschland" an, die um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt wird. Laut der Ankündigung wollen Tamara und Marco Gülpen schon seit längerer Zeit auf Mallorca umziehen. Weg vom Ballermann soll es in eine familienfreundlichere Gegend gehen. Doch die beiden Betreiber des Hostal Playa de Palma sind sich auch dabei allem Anschein nach nicht ganz einig. Die Umzugspläne, die vor allem von Tamara ausgehen, die ihrem dreijährigen Sohn zuliebe den Wohnort wechseln will, stoßen bei ihrem Mann aktuell auf Ablehnung.

Marco Gülpen hat das Hostal Playa de Palma im Jahr 2012 gegründet. Das Paar pendelt mit dem gemeinsamen Sohn Giulio zwischen Deutschland und Mallorca. Einst waren die Gülpens bis zur Schließung des Lokals zudem mit Danni Büchner in den Betrieb der ehemaligen Faneteria involviert. Neben dem Hostal Playa de Palma suchten die Gülpens zuletzt Fincas mit Lizenz zur Ferienvermietung. So will sich das Paar ein zweites Standbein aufbauen.

