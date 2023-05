Für "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh geht in diesen Tagen auf Mallorca ein Traum in Erfüllung. Der Betreiber der Cocktailbar Chucca an der Playa de Palma hat sich einen Jetski bestellt, der bald auf der Insel ankommen sollte. Um mit dem Gefährt offiziell auf dem Meer herum schippern zu können, hat der Auswanderer vor Kurzem extra den kleinen Bootsführerschein für Boote bis zu sechs Metern gemacht. "Es war mein großer Traum, mir selbst einen Jetski zu kaufen. Das wollte ich wirklich schon lange machen. Ich bin mega happy und freue mich, dass ich in diesem Sommer öfter im Meer mit dem Jetski oder einem kleinen Boot unterwegs sein kann", sagt der Auswanderer gegenüber der MZ.

Kürzlich outete er sich gegenüber der MZ auch als Tattoo-Liebhaber. Gezählt habe er sie zwar nie, an sein erstes Tattoo, einen Löwen auf seiner Brust, könne er sich aber noch genau erinnern. "Ich möchte mir auf jeden Fall noch mehr stechen lassen", sagt er zudem. Seit Anfang November 2022 ist der gebürtige Hannoveraner, dessen Eltern beide aus dem Iran stammen, nicht nur Cocktail-Bar-Betreiber. Mit seiner Firma Transporttaxi Mallorca bietet er "Umzüge mit der Flexibilität eines Taxis" an, wie er selbst sagt. "Alles, was nicht in ein herkömmliches Auto passt, transportieren wir, spontan, zeitnah und ohne Termin", so der Auswanderer, der dafür einen VW Crafter nutzt. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🆂🅾🅷🅴🅻 🅲🅷🆄🅲🅲🅰 🅿🅻🅰🆈🅰 🅳🅴 🅿🅰🅻🅼🅰 (@s_playa_de_palma) So kam der Auswanderer nach Mallorca Sohel Abdoulkhanzadeh war 2019 gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Jasemin Ehrck von Hannover nach Mallorca gezogen. Begleitet wurde das Paar von Anfang an von den "Goodbye Deutschland"-Kameras. Wenige Monate nach dem Umzug wurde der gemeinsame Sohn Aleo geboren. Sohel Abdoulkhanzadeh und Jasemin Ehrck trennten sich im Herbst 2020. Während Abdoulkhanzadeh auf der Insel blieb, ging seine Ex-Partnerin mit dem Kind zurück nach Deutschland. Danach hatte der Auswanderer kurzzeitig eine Beziehung mit Danni Büchner. Kurz nachdem die Beziehung öffentlich geworden war, trennte sich das Paar schon wieder. Im März 2022 machte der Auswanderer dann seine Beziehung zu seiner aktuellen Freundin Nikola öffentlich.