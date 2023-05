Die durch die Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt gewordenen Mallorca-Auswanderer Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz sind dafür bekannt, dass sie sich regelmäßig etwas Neues einfallen lassen: Nachdem sie vor Kurzem in Deutschland im Tonstudio einen Song aufgenommen und auf der Insel ihr Gastro-Projekt vorangetrieben haben, gibt es nun das nächste Projekt: Die Urgesteine von "Goodbye Deutschland" bieten ab jetzt Jeep-Safari-Touren an.

Die Touren finden im Inselosten, ab Cala Millor, statt. Unterwegs sind die Fans dann nach Angabe des Anbieters in original amerikanischen Wrangler-Jeeps. Dabei werden sie, immer donnerstags, von Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz begleitet. Kommenden Donnerstag (25.5.) wollen die Auswanderer die erste Tour fahren.

Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz versprechen dreieinhalb Stunden Spaß

"Dabei haben Goodbye-Deutschland-Fans dreieinhalb Stunden mit uns ihren Spaß und können sich mit uns austoben. Es gibt zudem einen Stopp, um zu Mittag zu essen. Dabei können die Fans mit uns quatschen oder Fotos mit uns machen", so Kathrin Mermi-Schmelz.

Kostenpunkt laut Website: 99 Euro pro Person (1. und 2. Person), die 3. und 4. Person zahlt jeweils 59 Euro, egal ob Kind oder Erwachsener. Im Preis enthalten sind eine Einweisung, das Benzin, der Guide, mallorquinisches Essen sowie Softdrinks und der Fahrspaß im Jeep.

Für 25 Euro pro Fahrer kann man zudem eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung erwerben.

So kam es zu den Touren

Die neue Kooperation sei infolge eines Posts der Auswanderer auf Facebook entstanden. "Wir haben 2017, bevor wir die erste Saison auf die Insel gekommen sind, einen Post gemacht, dass wir einen Job in Strandnähe suchen. Daraufhin hatten sich der Organisator und auch das Kartoffelhaus gemeldet." Damals habe sich das Auswanderer-Paar auch wegen der Lage zunächst für das Restaurant in Peguera entschieden, wo sie eine Wonung haben. Nun seien der Tour-Betreiber und die Mermi-Schmelz' wieder zusammengekommen.

Vorbereitungen für das neue Gastroprojekt

Daneben ist das Paar aktuell noch in der Probephase für ein neues Gastroprojekt, das voraussichtlich Anfang Juni an den Start gehen soll. Dazu auch auf der MZ-Website bald mehr.

Die Geschichte von Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz

Das Paar gehört zu den Urgesteinen von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sich Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz in Deutschland. Zusammengekommen sind sie 1998. Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. 2015 sei das Paar dann zurück nach Europa gezogen. "Erstens ging uns die Kohle aus, weil touristisch nicht viel los war, und zweitens litt Thommy an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung." In Ramsau (nahe Berchtesgaden) verbrachten sie den Sommer 2015.

Im Winter 2015/2016 arbeiteten der Koch und die Kellnerin dann erstmals in Österreich. "2016 haben wir einen Sommer in Schweden eingelegt, um in einem Adventure-Camp zu arbeiten", erinnert sich die Auswanderin. Im Winter danach arbeiteten sie erneut in Österreich. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten.

Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. Im Dezember 2021 ging es für sie dann wieder "auf den Berg" nach Österreich, dann ließen sich beide wieder fest auf Mallorca nieder und arbeiteten im Restaurant Paradíso. Jetzt war wieder Österreich dran und seit Kurzem sind Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz wieder auf Mallorca.