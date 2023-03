Für die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz geht die Wintersport-Saison in Österreich, wo sie im Restaurant Starchen Stadl arbeiten, aufs Ende zu. Wie in den Vorjahren, wollen die Auswanderer danach ihre Wohnung in Peguera beziehen, um die Sommermonate, wie gewohnt, auf Mallorca zu verbringen. Im Restaurant Paradíso, wo die Auswanderer zuletzt gearbeitet hatten, werden sie nicht anzutreffen sein. Stattdessen hat das Paar ganz andere Pläne.

Wie sie der MZ bereits vor einer Weile berichtet hatte, hat Schlagersänger Alex Engel einen Song für und über die beiden Auswanderer geschrieben. Sobald die bekannten Auswanderer die Saison in Österreich beendet haben, werden sie zunächst nach Deutschland reisen. "Wir werden den Song Ende April in einem Tonstudio im Ruhrpott einsingen und aufnehmen", erzählt Kathrin Mermi-Schmelz, die bei ihren Deutschland-Besuchen bei einer Freundin im Raum Stuttgart unterkommt.

Nicht das erste Mal im Tonstudio

Auf die Frage, ob sie singen könne, antwortet die Auswanderin schnell: "Klar. Ich war mal spaßeshalber mit einem Freund von uns im Studio. Es hat Spaß gemacht. Aber jetzt machen wir Ernst." Neben dem bunten Leben von Kathrin und Thommy Mermi-Schmelz komme auch die Auswanderer-Sendung "Goodbye Deutschland" in dem Song vor. Das Kamera-Team begleitet das Paar auch ins Studio. Ein Release-Datum für das Lied gebe es noch nicht.

Als die Auswanderer der MZ zum ersten Mal von dem Projekt berichteten, warf Kathrin Mermi-Schmelz auch in den Raum, dass das Paar ja vielleicht in Krümels Stadl auftreten könnte. "Ich habe gehört, dass sie mit dem Singen anfangen und auch, dass sie bei uns auftreten sollen", so Marion Pfaff alias Krümel am Montag (20.3.) zur MZ. "Vielleicht werden Kathrin und Thomas mal einen Auftritt machen, um zu schauen. Momentaner Stand ist aber nicht, dass wir daran denken, sie regelmäßig zu buchen. Ausprobieren würde ich die beiden aber gerne mal, wenn sich das ergibt", so Pfaff zur MZ.

Neues Gastroprojekt

Das musikalische Projekt ist nicht das einzige neue Vorhaben der Auswanderer. Auf Mallorca, wo sie wohl ab Mitte Mai wieder sein werden, wollen sie mit einer eigenen kleinen Firma in der Gastrobranche durchstarten. "Wir sind aktuell dabei, die Homepage fertig zu machen", erzählt Kathrin Mermi-Schmelz der MZ. Genau verraten, worum es bei dem Projekt geht, will sie noch nicht. "Es wird was mit der Gastro zu tun haben, aber auf eine andere Art und Weise, wie wir bisher gearbeitet hat." Ein Lieferservice? "Nein", lautet ihr Antwort dazu nur.

Anschließend wirft die Auswanderin ein "Meet and greet and feed by Thommy und Kathi" in den Raum. Einen Auswanderer-Treff, wie ihn zuletzt Arno Paffendorf in der einstigen Faneteria plante, wollen die beiden nicht organisieren. Das Projekt sei aber, so viel sei verraten, an dem festen Wohnsitz der Auswanderer in Peguera geplant.

Vorfreude auf Mallorca

Die beiden Mallorca-Auswanderer freuen sich sehr auf die Saison auf der Insel und ihr Zuhause in Peguera. "Wir freuen uns auch auf das Wiedersehen mit unseren ganzen Freunden und Bekannten und aufs Meer." Während Thommy und Kathrin Mermi-Schmelz die Wintermonate über in Österreich schuften, schaue eine Freundin des Paares regelmäßig in ihrer Wohnung in Peguera nach dem Rechten. "Sie geht ein- bis zweimal pro Woche vorbei und gießt auch die Blumen", so Kathrin Mermi-Schmelz.

In Österreich hatten die Auswanderer unterdessen viel Spaß, wie man immer wieder auf ihrem Instagram-Profil sehen konnte. "Die Saison war bombastisch. Ich glaube, sie war noch stärker als letztes Jahr, dem Nach-Corona-Jahr. Es ist immer noch mächtig was los hier", so Kathrin Mermi-Schmelz. Wenn's nach ihnen ginge, würden sie ihre Koffer schon Ende März packen. Saisonende wäre am 14. April. "Wir haben in Deutschland noch viel zu erledigen, müssen uns unter anderem überlegen, was wir mit der Wohnung von Thommys verstorbener Mutter machen." Der Auswanderer hatte sowohl gesundheitlich als auch privat ein schwieriges Jahr 2022. "Jetzt geht es ihm aber besser", bestätigt Kathrin Mermi-Schmelz.

Urgesteine von "Goodbye Deutschland"

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz gehören zu den Urgesteinen von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sie sich in Deutschland. Zusammengekommen sind sie 1998. Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden. "Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. 2015 sei das Paar dann zurück nach Europa gezogen. "Erstens ging uns die Kohle aus, weil touristisch nicht viel los war, und zweitens litt Thommy an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung." In Ramsau (nahe Berchtesgaden) verbrachten sie den Sommer 2015.

Im Winter 2015/2016 arbeiteten der Koch und die Kellnerin dann erstmals in Österreich. "2016 haben wir einen Sommer in Schweden eingelegt, um in einem Adventure-Camp zu arbeiten", erinnert sich die Auswanderin. Im Winter danach arbeiteten sie erneut in Österreich. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten. Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. Im Dezember 2021 ging es für sie dann wieder "auf den Berg" nach Österreich, dann ließen sich beide wieder fest auf Mallorca nieder und arbeiteten im Restaurant Paradíso. Jetzt war wieder Österreich dran und ab Mai dann wieder Mallorca.