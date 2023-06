Schon vor Wochen hatten sie es anklingen lassen, nun bewerben die Auswanderer Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz ihr neues Mallorca-Projekt offiziell auf ihrer Website: Künftig können Fans des Paares ein Couch-Dinner mit den beiden buchen. Dabei kochen die Auswanderer ganz privat für die Interessenten, nach dem Motto "Meet, greet and feed".

Leckeres nach brasilianischer Art

"Ein persönlicher brasilianischer Abend bei und natürlich mit Kathi und Thommy!", soll es werden, liest man auf der Website. Das Auswanderer-Paar verbringe mit maximal zwei Gästen einen tollen, unterhaltsamen Abend, der unter dem Motto "Brasilien" stehen wird.

"Als landestypische Begrüßung mixt Kathi original brasilianische Caipis in verschiedenen Geschmacksrichtungen, während Thommy verschiedene brasilianische Leckereien zubereitet, die wir als Churrasco kombiniert mit landestypischen Beilagen und Soßen servieren. Brasilianische Musik und viele Geschichten aus unserem Auswanderer-Leben runden euren privaten Abend mit Kathi und Thommy ab", schreiben die Auswanderer, die schon in mehreren Ländern gelebt haben, auf der Website.

Nicht nur auf der hauseigenen Couch des Paares treffen sie Fans. Sie kommen zum Private Cooking, nach Wunsch, auch zu ihnen nach Hause.

"Bei euch steht eine Feier an und ihr möchtet euren Gästen einmal etwas Besonderes bieten? Egal, welche Location ihr gewählt habt, ob zu Hause, während eines Bootstrips oder irgendwo ein Picknick am Strand… Wir kommen und kreieren für euch und eure Gäste ein schönes Motto-Event", schreiben Kathrin Mermi-Schmelz und ihr Tommy auf der Website.

Anfrage stellen

Preise für ihr neues Projekt haben sie dort bisher noch nicht veröffentlicht. Man kann aber eine unverbindliche Anfrage stellen. Bei der Buchung werde eine Anzahlung von 50 Prozent fällig, heißt es. "Bei Absage sieben Tage vor dem geplanten Private Cooking Event wird 50 Prozent Stornogebühr einbehalten. Bei Stornierung unter sieben Tagen wird leider aufgrund der für uns anfallenden Kosten 100 Prozent des Betrages einbehalten", man bitte um Verständnis, heißt es.

Das ist die Geschichte der Auswanderer

Das Paar gehört zu den Urgesteinen von "Goodbye Deutschland." Kennengelernt hatten sich Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz in Deutschland. Zusammengekommen sind sie 1998. Die beiden lebten bereits in Brasilien, Schweden, Österreich und auf Mallorca - immer dort, wo der Koch und die Kellnerin einen Job fanden.

"Bevor es 2007 erstmals nach Brasilien ging, waren wir noch etwa zehn Jahre zusammen in Deutschland", so Kathrin Mermi-Schmelz. 2015 sei das Paar dann zurück nach Europa gezogen. "Erstens ging uns die Kohle aus, weil touristisch nicht viel los war, und zweitens litt Thommy an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung." In Ramsau (nahe Berchtesgaden) verbrachten sie den Sommer 2015.

Wintersaison in Österreich

Im Winter 2015/2016 arbeiteten der Koch und die Kellnerin dann erstmals in Österreich. "2016 haben wir einen Sommer in Schweden eingelegt, um in einem Adventure-Camp zu arbeiten", erinnert sich die Auswanderin. Im Winter danach arbeiteten sie erneut in Österreich. Nach Mallorca verschlug es die Auswanderer erstmals 2017, als sie begannen, im "Kartoffelhaus" in Peguera zu arbeiten.

Während der Pandemie arbeiteten beide dann auf einem Foodtruck in Deutschland. Im Dezember 2021 ging es für sie dann wieder "auf den Berg" nach Österreich, dann ließen sich beide wieder fest auf Mallorca nieder und arbeiteten im Restaurant Paradíso. Jetzt war wieder Österreich dran und seit Kurzem sind Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz wieder auf Mallorca. Vor Kurzem war bekannt geworden, dass die Auswanderer im Osten der Insel Jeep-Touren anbieten. Nun steht ein weiteres neues Projekt an.