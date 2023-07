Der Juli 2023 scheint der Monat der Mallorca-Folgen von "Goodbye Deutschland" zu sein: Am Montag (10.7.) strahlt Vox um 20.15 Uhr schon wieder eine neue Folge der beliebten Auswanderer-Sendung aus. Neben zwei bekannten Auswanderer-Paaren, den Robens und den Gülpens, sind auch die Neu-Insulaner Maren und Kate Fischer zu sehen.

Maren & Kate Fischer: Zweifel vor der Auswanderung

Auswanderin Maren Fischer will ihre Brötchen auf der Insel mit Brötchen verdienen. In ihrem Heimatland Deutschland hat die Niedersächsin im Jahr 2019 einen gut laufenden Brötchenlieferservice gegründet. Genau den will sie nun auch auf der Balearen-Insel etablieren.

Doch die Auswanderung der Mallorca-Liebhaberin steht und fällt mit Töchterchen Kate. Sollte sich die Siebenjährige auf der Insel nicht wohlfühlen, würde Maren Fischer ihren Traum vom Leben auf Mallorca sofort abbrechen.

Andreas & Caro Robens: Nässe-Probleme im Iron Gym

Schon alte Hasen im "Auswanderer-Business" sind die Bodybuilder Caro und Andreas Robens. In der neuen Folge ist vor allem Andreas Robens ganz außer sich. Im Fitnessstudio in Arenal, dem Iron Gym, tropft es von der Decke, und das schon seit Wochen. Das Iron Gym konnten die Auswanderer während des Vorfalls zwar geöffnet lassen, in der Ecke, in der das Wasser heruntertropfte, konnte aber keiner der Gäste trainieren, erzählten sie der MZ im Vorfeld.

Da sich sonst niemand um das Problem kümmert, löst es der Auswanderer, wie in der Folge zu sehen ist, kurzerhand auf seine Weise: Er bohrt ein Loch und leitet das Wasser in die Tiefgarage. Doch packt er durch diese provisorische Lösung das Problem bei der Wurzel?

Tamara & Marco Gülpen: Sorge um Sohn Giulio

Und dann sind da noch Tamara und Marco Gülpen, die bereits in einer neuen Folge des Formats zu sehen waren, die am 3. Juli ausgestrahlt wurde. Das Paar, das einen gemeinsamen Sohn hat, macht sich Sorgen: Wie gut kommt Sohnemann Giulio in der Vorschule auf Mallorca zurecht, in die er seit Kurzem geht? Da die dreiköpfige Familie die Winter immer in Deutschland verbringt, haben die Gülpens Angst, dass der Kleine irgendwann den Anschluss verpasst.

Aufschluss bringen soll ein Gespräch mit seinen mallorquinischen Lehrerinnen. Womöglich entscheidet es auch darüber, wo die Gülpens in Zukunft leben werden: auf Mallorca oder tatsächlich wieder in Deutschland?

Am 3. Juli war erst eine andere Mallorca-Folge des Formats zu sehen, in der neben Steffi Mersch und ihrer Tochter Nayla und den Gülpens sowie Überraschungsgast Jenny "Delüx" die Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke zu sehen waren. Die Folge, die am Montag (10.7.) ausgestrahlt wird, ist bereits die zweite neue Mallorca-Folge im Juli 2023. Und was wir schon verraten können: Es wird nicht die Letzte sein.

Die XXL-"Goodbye Deutschland"-Nacht

Im Anschluss an die neue Mallorca-Folge läuft am Montag (10.7.) um 22.15 Uhr eine weitere Folge des Formats mit der Familie Kolenitchenko, die in die USA ausgewandert ist. Um 23.15 Uhr wird zudem eine alte Folge mit dem Titel "Vive la France", die erstmals am 3. Mai 2021 gelaufen ist, ausgestrahlt. Protagonisten sind Carmen und Michael Wolter und Nici und Alicia King.