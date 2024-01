Leser aus Österreich aufgepasst: Die TV- und Filmproduktion On Media sucht für die neue Staffel des Formats "Die Auswanderer" des Privatsenders Puls 4 noch Protagonisten. Gesucht werden österreichische Auswanderer, die gerade noch in Österreich sind und in Kürze von dort ausreisen und auf Mallorca ankommen werden oder wieder nach Österreich zurückkommen wollen, heißt es von Seiten der Produktionsfirma.

Man interessiere sich in erster Linie für die Gründe, die dazu geführt haben, dass die Protagonisten ausgewandert sind oder es noch tun wollen. Dabei könnten Fragen sein: Wie läuft der Neustart? Was ist jetzt anders, als man es sich im Vorfeld vielleicht vorgestellt hat?

Dann wird gedreht

Geplant sind mehrere Drehtage, unter anderem auf Mallorca, mit dem Kamerateam der Produktionsfirma. Das Kamerateam passe die genauen Termine an die Abreisedaten der Protagonisten an, würde, wenn möglich, aber gerne im Zeitraum Februar bis April/Mai drehen.

Für die Teilnahme gibt es eine Aufwandsentschädigung, die individuell festgelegt wird. Auch Kooperationen sind laut einer Sprecherin möglich.

Hier können sich Interessenten bewerben

Bewerben kann man sich mittels einer kurzen, schriftlichen Zusammenfassung der aktuellen Lebenssituation sowie einem Vorstellungsvideo. Ein Handyvideo reicht aus. Beides kann man entweder per WhatsApp an Tel.: +43 664 318 9931 oder via Mail an a.kosykh@on-media.at schicken.

Schon einmal auf Mallorca gedreht

Es ist nicht das erste Mal, dass das Kamerateam Mallorca-Auswanderer begleitet. "Wir hatten bereits eine Familie, mit der wir auf der Insel gedreht haben. Sie waren auch in den beiden vorherigen Staffeln dabei", so die Sprecherin. Gerade laufen die Vorbereitung für die dritte Staffel des Formats.

Wer schon einmal in das Format hineinschauen will, kann dies unter https://www.puls4.com/tv/die-auswanderer oder auf joyn.at tun.

Wann die Mallorca-Folgen ausgestrahlt werden, steht noch nicht fest.

Darum geht's

"Ferne Länder, unendliche Möglichkeiten, große Träume: Vielen Österreicher/innen wird es in der Alpenrepublik zu eng. Sie lassen ihr altes Leben hinter sich und wandern aus, um ihr berufliches und privates Glück neu zu definieren. Doch wie sehr stimmen Fantasie und Realität überein? PULS 4 begleitet jene, die bereits aus Österreich ausgewandert oder kurz vor dem Sprung ins Ungewisse sind. Wer geht seinen Weg erfolgreich? Was läuft glatt, was ist ganz anders als erhofft? Drohen sie gar zu scheitern?", heißt es zu dem Format in der Programmbeschreibung. Mehr Informationen gibt es unter https://www.puls4.com/tv/die-auswanderer

Schweizer Format

Auch der Schweizer Sender SRF zeigt derzeit Folgen des vor 15 Jahren ins Leben gerufenen Formats "Auf und davon", in dem erstmals auch Mallorca-Auswanderer gezeigt werden. Die aktuelle Staffel mit sechs Folgen ist am 5. Januar angelaufen. Darin sieht man die Schweizer Otmar Gemperli und seinen ungarischen Partner Gabor Balogh. Wie es das Format schafft, die Zuschauer auch ohne Drama bei der Stange zu halten, lesen Sie hier:

Auch der deutsche Privatsender Vox sucht immer wieder neue Auswanderer für "Goodbye Deutschland".