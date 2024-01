Eigentlich müsste sich Daniela Katzenberger, deren Privatleben Zuschauer schon seit 2009 regelmäßig im Fernsehen mitverfolgen können, längst an die Kamera-Teams gewöhnt haben. Am frühen Dienstagmorgen (30.1.) hat sie ihren Followern auf Instagram dann aber gestanden: "Ratet mal, wer gleich die Bude voll hat mit dem Kamerateam. (Neue Staffel bei Vox, ich platz vor Aufregung, die ganze Nacht nicht gepennt.)"

Dreharbeiten für neue Staffel

Die Dreharbeiten für die achte Staffel, die fortan wieder auf VOX läuft, haben begonnen. Das hat auf MZ-Anfrage auch eine Sprecherin des Senders bestätigt. Nach der Story, in der die Auswanderin zugibt, wie aufgeregt sie ist, sieht man eine weitere. Darin sind Kameraleute zu sehen. "Dann sind se wieder", schrieb die "Katze" nur dazu und machte mit dem Hasthag #NEUESTAFFEL gleich noch Werbung für die neuen Folgen. Wann genau die neue Staffel 2024 zu sehen sein wird, konnte man beim Sender noch nicht genau sagen.

Zurück zu den Ursprüngen

Im Sommer 2023 war bekannt geworden, dass die Kultblondine nach der siebten Staffel der Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca", die zuletzt auf RTLzwei gelaufen war, zurück zu Vox wechselt. Mit zu dieser Entscheidung beigetragen haben dürfte wohl auch die Tatsache, dass Vox der Sender war, der die Auswanderin 2009 bekannt gemacht hatte.

Im April 2009 war die gebürtige Pfälzerin erstmals in der Sendung „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ zu sehen. Katzenberger erzählte daraufhin ihre Geschichte bei dem beliebten Auswanderer-Format „Goodbye Deutschland“, bekam ihre erste eigene Doku-Soap „Daniela Katzenberger – natürlich blond“. Später wurde sie in "Danielas Hochzeitsgeheimnis" zum Hochzeitsengel und war zudem in „Daniela Katzenberger – natürlich schön“ zu sehen.

In den Jahren danach sah man Katzenberger etwa als Moderatorin des Specials zum 15. Geburtstag von „Goodbye Deutschland“. Zudem machte sie sich als Buchautorin, Schauspielerin und Unternehmerin mit eigener App und Onlineshop einen Namen.

Neue Single 2023

2015 war dann das Jahr, in dem die Auswanderin mit der Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Babyglück“ zu RTLzwei wechselte. Ein Jahr später gab die "Katze ihrem Kater live vor einem Millionenpublikum im TV das Ja-Wort", wie in der Pressemitteilung noch einmal griffig formuliert wird. Seit 2017 lassen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis die Zuschauer in „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ an ihrem Leben auf der Insel teilhaben. Zudem moderierte die Kultblondine und Tochter von Iris Klein mehrere Show-Formate für den Münchener Sender. Im Juni 2023 zeigte RTLzwei die siebte Staffel des Formats, Anfang Juli 2023 erschien Katzenbergers Single "So bin ich und so bleib ich":

Wer in Katzenberger-Nostalgie schwelgen oder sich zumindest die aktuellste Staffel ansehen will, findet alle Folgen in der RTL+-App.