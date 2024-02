Treue Zuschauer des Formats "Goodbye Deutschland" erinnern sich wohl noch an Kim Beeker, die 2021 an der Seite von Ercan Ayebe als Franchise-Nehmer der Robens tätig war. Auf Mallorca hat die Auswanderin nun die Branche gewechselt: Sie arbeitet als Escortdame und sucht auch nach einem Sugardaddy.

Gehen wir aber erst noch einmal einige Jahre zurück: Ende 2020 waren Beeker und Ayebe über Instagram mit den Robens in Kontakt getreten. Im März 2021 übernahm das Paar als Franchise-Nehmer das Iron Diner von Caro und Andreas Robens in Arenal. Ab Ende April desselben Jahres managten Beeker und Ayebe dann auch den Betrieb des Iron Diner in Cala Millor, laut Beekers Aussagen als Kooperationspartner der Robens. Bei dem Lokal handelte es sich um die ehemalige Fanetería der Familie Büchner. Schon wenige Monate später, Ende Juli, krachte es zwischen Beeker und Ayebe und dem Bodybuilder-Paar. Damit war das Projekt "Iron Diner in Arenal" Geschichte.

Weitermachen oder Lokal abgeben?

Der Mietvertrag für das Lokal in Cala Millor lief aber noch weiter. Daher überlegten Beeker und Ayebe zunächst noch, das Lokal ganz ohne die Robens weiterzuführen. "Das habe ich dann noch einige Wochen bis zum Saisonende getan. Es war aber ein Minusgeschäft", so Beeker. Mitverantwortlich dafür war wohl auch die Tatsache, dass die bekannten Bodybuilder aus dem Geschäft ausgestiegen waren und viele Gäste vor allem ihretwegen ins Lokal gekommen waren. Später übernahmen Horst Blum und Arno Paffendorf den Betrieb.

So ging es dann für Beeker und Ayebe weiter

Im Juni 2022 eröffnete Ercan Ayebe dann die Shishabar Fly in Cala d'Or. "Ich habe dort ab und an ausgeholfen", so Beeker, die zum damaligen Zeitpunkt auch als Finca-Verwalterin im Bereich der Ferienvermietung in Porto Cristo tätig war. Mittlerweile habe Ayebe die Shishabar abgegeben. "Die Saison in Cala d’Or ist sehr kurz, endet im Oktober. Ab dann ist Cala d’Or tot", so Beeker. Sie sei seit etwa Ende 2022 von Ayebe getrennt. "Wir sind mittlerweile befreundet", sagt die 32-Jährige, die vor knapp sechs Jahren nach Mallorca ausgewandert ist.

Vor ihrer Auswanderin hatte die gelernte die gelernte Fitnesstrainerin ein Unternehmen in Deutschland, unter anderem drei große Sport- und Freizeitanlagen in NRW. Ihre Anteile daran verkaufte sie und lebte von dem Geld einige Jahre lang auf Mallorca. Ende 2022, parallel zur Trennung von Ayebe, ging das Geld dann aufs Ende zu.

Über Instagram sei die Auswanderin immer wieder von Leuten angeschrieben worden, die mit der gelernten Fitnesstrainerin essen gehen wollten. Einige kannten sie noch aus ihrer Fernsehzeit bei "Goodbye Deutschland". Eine Anfrage habe sie dann tatsächlich angenommen. "Es ging um ein reines Essen in einem Restaurant. Dafür sollte ich 5.000 Euro geschenkt bekommen", erzählt Beeker. Später fragte ihr Gegenüber nach Sex und bot auch Geld dafür. Auf dieses Angebot sei sie nicht eingegangen, habe dann aber von einer Sugardaddy-Website erfahren.

Sugardaddy gesucht

Dort können Frauen und Männer nach einem Sugardaddy oder einer Sugarmom suchen oder sich als Sugarbabe oder Sugarboy "anbieten". Der Duden definiert Sugardaddy als "reichen älteren Mann, der als Gegenleistung für (sexuelles) Entgegenkommen junge Frauen übermäßig beschenkt, für sie aufkommt", indem er etwa die Wohnung für die Frau bezahlt. Sugarmom wäre das weibliche Pendant, Sugarbabe ist die Frau, die sich aushalten lässt, Sugarboy der Mann, der dasselbe tut. Eher aus Spaß meldete Beeker sich dort an.

Einkommen angeben

Während ein Sugardaddy oder eine Sugarmom unter anderem ihr Einkommen angeben müssen, musste auch Beeker nach der Anmeldung angeben, wonach sie auf der Plattform genau sucht. "Mein Text war sehr klar", sagt sie im MZ-Interview. Sie wolle keine Zeit verschwenden, stand etwa darin. Und auch, dass nur weil jemand angibt, viel Geld zu haben, er von ihr keinen kostenlosen Sex bekomme.

Nach ihrer Anmeldung habe sie verschiedene Anfragen bekommen. Von einem Mann aus Deutschland, der auf der Insel eine Immobilie hat und einen Großteil seiner Zeit hier verbringt, fühlte sie sich besonders angesprochen. Beeker ging mit ihm in Cala d'Or essen. Dafür waren 250 Euro ausgemacht. Er sei ihr zwar sympathisch gewesen, an Sex mit ihm hatte sie aber kein Interesse. "Er mochte mich sehr", sagt Beeker.

Ein Jahr lang den Lebensunterhalt finanziert

So sehr, dass er laut ihrer Aussage ein Jahr lang ihren Lebensunterhalt finanzieren wollte. "Nur kurze Zeit später sind wir spontan eine Woche lang zusammen in den Urlaub geflogen", erzählt Beeker. Sie sei in den vergangenen Monaten permanent mit ihm gereist, nach Teneriffa oder Boa Vista, einer der kapverdischen Inseln. Eine sexuelle Vereinbarung zwischen beiden habe es nicht gegeben. "Es war ein einsamer Mensch, der Freunde gebraucht hat. Er hat mir meine Wohnung gezahlt, ein Budget gegeben, mir eine Kreditkarte zur Verfügung gestellt, dafür gesorgt, dass ich ein Auto hatte, und ist mit mir shoppen gegangen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten", so Beeker. Mittlerweile seien beide gute Freunde.

Noch mehr Plattformen

Das Jahr mit ihrem Sugardaddy ging auf Ende zu. Daher loggte sich Beeker vor Kurzem wieder auf der Plattform ein. "Manche Nutzer dort suchen nur nach Sex, andere nur eine Begleitung", weiß Beeker, die im besten Fall einen einzigen neuen Sugardaddy finden will. Ihr Plan: Erst einmal geht sie zum Kennenlernen mit potenziellen Kandidaten Abendessen. Dafür müssen sie 250 Euro springen lassen.

Profile auf anderen Seiten

"Ich schlafe mit niemandem, der mir nicht sympathisch ist oder mir nicht gefällt", betont sie. Sie habe Niveau, sei nicht käuflich. Erst kürzlich habe sie eine Anfrage von einem der zehn reichsten Menschen Deutschlands bekommen, erzählt sie. Es kam zum Treffen, wobei sie ihr Gegenüber einige Zeit lang hat warten lassen, gibt sie zu. Sie sei unentschlossen gewesen. Beide hätten letztlich in Palma nur etwas getrunken. Dafür habe sie 450 Euro bekommen. Wohl auch, weil sie merkte, dass sie durch die Treffen schnelles Geld machen kann, kreierte sie dieser Tage auch ein Profil auf anderen Seiten.

Vor allem ihre für jeden auch ohne Anmeldung einsehbaren Angaben auf Euro Girl Escort sind sehr detailliert. Ein Auszug: "Schamhaar: rasiert, Büstengröße: D, Brusttyp: Silikon, Orientierung: bisexuell, Tätowierung: nein, Piercing: nein", heißt es etwa. Dass es dort ganz klar um Sex geht, sei ihr bewusst. "Ich halte mir jede Entscheidung offen und treffe mich nur mit ausgewählten Leuten", betont sie aber. Wie das Treffen genau ablaufe, mache sie davon abhängig, wie das Gegenüber sie anschreibt und wonach es fragt.

Zukunft Escortdame?

In kürzester Zeit habe sie 400 verschiedene Anfragen bekommen. Ob sie etwa bereit sei, für ein Wochenende nach Deutschland zu kommen, wollte eine Person wissen. Man zahle ihr auch das Flugticket und das Hotel. Was sie an dem Job liebe? "Du kommst immer mit erfolgreichen, interessanten Menschen zusammen, die etwas zu erzählen haben. Und: Du hast einen gewissen Lifestyle, den ich mir einst selbst leisten konnte, mittlerweile aber nicht mehr", so Beeker.

Zu wenig Gehalt für Lebensstil

Während ihrer Zeit auf der Insel habe sie auch als Köchin gearbeitet und hatte auch viele andere Jobs. "Mit einem Brutto-Gehalt von 1.600 bis 2.000 Euro kann ich mir meinen Lebensstandard aber auf Dauer nicht finanzieren", so Beeker. Unter 1.500 Euro warm bekomme man auf Mallorca derzeit schließlich kaum mehr eine Wohnung.

Aktuell lebe die Auswanderin in einer 150 Quadratmeter-Wohnung mit zwei Schlafzimmern nahe Palma. Doch da ihr letzter Sugardaddy bald nicht mehr zahlt, muss sie sich wohl eine neue Bleibe suchen, einen neuen Sugardaddy finden oder sich ihr Geld auf den anderen Plattformen verdienen. "Entweder gebe ich meinen Körper oder meine Zeit dafür hin", resümiert sie.

Und "Goodbye Deutschland"? Stoff, der die Einschaltquoten in die Höhe treiben könnte, biete Beeker mit ihrem Job wohl genügend. "Sie hatten in der Trennungszeit von Ercan bei uns angefragt. Doch wir hatten beide kein Interesse", sagt sie. Das einstige Paar hatte sich vor Beekers Auswanderung kennengelernt, sei acht Jahre lang zusammen gewesen. "Ich habe gerade mit Vox telefoniert", sagte Beeker der MZ am Dienstag (20.2.). Der Sender beziehungsweise die Produktionsfirma wolle sich schon in den kommenden Tagen melden, ob sie Interesse an einem Weiterdreh mit Beeker für das Format habe.