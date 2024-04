Für die Mallorca-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel geht die vom Kamerateam von Vox begleitete Kreuzfahrt-Reise in der Karibik auf ihr Ende zu: Seit Freitag (12.4.) ist die letzte Folge mit ihnen, die dritte des sechsteiligen Vox-Formats "Volle Kraft voraus", in der kostenpflichtigen App RTL+ zu sehen. Am Freitag (19.4.) wird sie dann im Free-TV ausgestrahlt. Für die Eltern der kleinen Josephine geht es darin von Cartagena nach Puerto Limón.

Vor ihrem Landgang kommt das einstige Paar zunächst nicht in die Gänge. Jerkel hängt nach seinem Besuch beim Schamanen noch etwas durch, erzählt er vor der Kamera.

Er bereut die Erfahrung. "Ich hab' mich selten so beschissen gefühlt", sagt der 54-Jährige. "Mein ganzer Körper... Ich habe mich geduscht, habe mich geschrubbt, alles hat noch gerochen nach diesen komischen Gerüchen, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gerochen habe." Auch die bunten Klamotten, die er beim Besuch des Schamanen anhatte, will er über Bord werfen, kündigt er an.

Trauma nach Horror-Tauchgang

Seine Peggy hat ihm verziehen, dass er sich fernab der Heimat einem Wildfremden anvertraut hat. Für den anstehenden Tag hat Jerkel einen Tauchgang für die dreiköpfige Familie gebucht. Vor vielen Jahren waren die Mallorca-Auswanderer schon einmal zusammen tauchen, doch damals musste Jerofke den Tauchgang abbrechen, sie trug ein Trauma davon. "Ich weiß gar nicht, wie Steff darauf kommt, einen Tauchausflug zu buchen", fragt sie sich in der dritten Folge der Kreuzfahrt-Doku. Sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen. "Ich bin kein Typ, der sagt 'Mache ich nicht, will ich nicht'", so Jerofke. Sie mache sich nicht nur um sich selbst, sondern auch um Jerkel Sorgen. Ob Tauchen überhaupt etwas für ihn ist? Der gebürtige Hamburger versucht sich nicht anmerken zu lassen, dass ihm der Schamanen-Besuch noch nachhängt. Und dann ist da auch die Aufregung wegen des Tauchgangs.

Auf dem Weg passieren die drei eine Art Tierpark. JayJay würde am liebsten dort bleiben. Es werden erneut Szenen eingeblendet, in denen Jerkel und Jerofke über die Gründe der Trennung sprechen: Stress bei der Arbeit, laut Jerkel. "Es ist ein Paket, das wir in den 24 Jahren mit uns getragen haben, aber ich bin mir sicher, wenn wir das beide wollen, und daran arbeiten, kann das auf jeden Fall noch geheilt werden", sagt Jerofke optimistisch in die Kamera. Nach dem Kreuzfahrt-Urlaub soll eine Entscheidung getroffen werden. "Dann aber endgültig", kommentiert Jerkel.

Was tut man nicht alles für den Ex

Die drei Mallorca-Residenten steigen auf ein Boot, werden zu einer Tauchstelle gebracht. Eigentlich sollte Jerkel sich nach der Erfahrung mit dem Schamanen ausruhen, doch... Er will die Zeit auf der Kreuzfahrt auch effektiv nutzen. Die Stimmung ist angespannt. Auch Peggy Jerofke schweigt. "Ich hab' nur gedacht 'Oh Gott, was ist das für ein Wasser!'", sagt sie, als sie an der Tauchstelle ankommen. Dann kommt der Tauchlehrer und Peggy Jerofke ist begeistert: "Was ist das denn für ein Adonis?" "José war der Enrique Iglesias der Tauchlehrer. Auf einmal hatte Peggy doch Motivation", sagt Jerkel im Einzelinterview in die Kameras.

Peggy Jerofke muss José bremsen. Sie weiß noch nicht, ob sie auch mit hinaus zum Riff schwimmen wird, will es stattdessen langsam angehen lassen. Als José der Mutter einer Tochter die 30 Kilogramm schwere Sauerstoffflasche umhängt, kracht die zierliche Peggy beinahe unter der Last zusammen. "Aber so schnell gibt sie nicht auf. Sie möchte schließlich auch Steff nicht enttäuschen", kündigt die Stimme aus dem Off an.

"Es war für mich der absolute Horrortrip"

"Ich hab' schon mal versucht, zu tauchen, weil es auch Steff's Wunsch war. Ich hab's ihm zuliebe probiert, aber ich muss sagen: Es war für mich der absolute Horrortrip", erzählt sie. José zeigt sich geduldigt mit der Auswanderin. Der Kolumbianer schafft es, sie zu beruhigen, zieht sie am Arm durchs Wasser. Doch wenige Minuten später bricht Panik aus. Erst bei Steff, dann bei Peggy. "Steff scheint auftauchen zu wollen, aber etwas scheint ihn nach unten zu ziehen", sagt die Off-Stimme. Einmal aufgetaucht, hängt Steff Jerkels Mund schief. "Ich hab wirklich gedacht, Steff hat grade, im Meer, beim Tauchen einen Schlaganfall", erzählt Jerofke. Auch er habe Panik bekommen, gibt der Familienvater zu.

"Es war nicht tief, aber ich konnte mich nicht mehr über Wasser halten", so der gelernte Klempner. Er konnte die Weste, an die die Tauchcrew zuvor noch zwei Bleigürtel gehängt hatten, nicht abmachen. Eigentlich wäre es nur ein Klick gewesen, aber Jerkel hatte vergessen, wie er sie ausziehen kann, da er lange nicht mehr tauchen war. "Das Schlimmste war, dass Peggy das mitbekommen hat. Ich hätte gedacht, die bricht sofort ab", sagt Jerkel, der sehr stolz ist auf seine Ex.

Jerkel stolz, Jerofke glücklich

Dann stellt sich heraus: Der schiefe Mund kam nur von der Taucher-Maske. Der Schreck ist nach wenigen Minuten vergessen, der Tauchgang geht weiter. Peggy ist glücklich. "Das hätte ich heute Morgen niemals gedacht. Ich finde es richtig richtig geil, dass du das probiert hast", sagt Jerkel ihr aufmunternd. Ihm seien überhaupt viele kleine Dinge aufgefallen, die Peggy Jerofke während der Reise tue. "Ich bin nicht blind", so Jerkel, der versucht, weniger zu meckern und stattdessen gute Stimmung zu verbreiten.

Die Reise geht auf ihr Ende zu. Peggy will nicht mit ihrer dreckigen Wäsche nach Mallorca zurückkommen. Sie will an Bord Wäsche waschen. "Hier gibt es einen Waschsalon", sagt sie begeistert. Sogar Jerkel macht sich mit auf den Weg dorthin – fast schon ein Liebesbeweis. "Ich hab' das Gefühl, ich bin im Paradies. Ich wasche sowieso gerne, und dann so viele Waschmaschinen und Trockner....", sagt Jerofke begeistert. "Ich versteh' das nicht: Wäsche-Waschen ist eines ihrer Highlights im Leben, dabei sind wir im Urlaub", wundert sich Jerkel nur, der sich laut seiner Ex dreimal am Tag umzieht.

Ein letztes Gespräch und die endgültige Entscheidung

In Puerto Viejo wollen Peggy und Steff die letzte Chance nutzen, um darüber zu sprechen, wie es mit ihnen weitergeht. Jerkel hat gar nicht so richtig Lust auf das Gespräch, denn er weiß: Es kann auch viel kaputt machen. Dennoch freut er sich, Zeit mit Peggy alleine zu verbringen. Gehen sie schon am Folgetag als Paar von Bord? "Wenn ich mich dafür entscheide, mit Steff jetzt zusammen zu sein, ist das für mich eine Entscheidung fürs Leben", betont Jerofke. Das Schönste wäre, wenn Steff es genauso sehen würde, findet sie. Sie will mit ihrem Ex an den Strand, hat sich etwas Schönes ausgedacht. "Ich habe eine Flasche Champagner eingepackt, zwei Gläser, dachte, ich überrasche Steff", sagt sie.

"Früher war es immer so, dass wir oft im Streit auseinander gegangen sind", erzählt sie. Sie habe Angst, dass sich das wiederholen würde. "Ich hab mich schon gewundert, was ich da schleppen muss", sagt Jerkel nur, als seine Ex die Champagner-Flasche aus dem Rucksack holt. "Auf die Familie!" Sie stoßen zusammen an.

Das Gespräch beginnt holprig

Zu Beginn des Gesprächs will Jerofke wissen, wie Steff den Urlaub fand. Das Gespräch beginnt holprig. "So, wie ich mir gedacht hab, fand ich den Urlaub, total schön", sagt Jerkel wenig später. Sein Resümee sei, dass nicht sie beide das Problem sind.

Und dann legt Peggy los

"Ich habe gemerkt nach diesem Jahr, dass es nicht so ist, dass ich irgendjemand anderen haben will oder dass ich das Gefühl hatte, nach irgendjemandem zu schauen. Viele Menschen trennen sich und haben nach zwei Wochen einen neuen Partner", beginnt sie ihre Ansage. Sie konnte ihm alles sagen, was sie von tiefstem Herzen empfindet.

"Du kannst mich nicht mehr verändern. Ich kann nicht so ein Softie werden, der in Ruhe redet. Das bin ich nicht. Ich bin laut, aber ich bin auch gutherzig", sagt Jerkel nur. Er will wissen, wie es jetzt mit beiden weitergehe. Man merkt, dass er Peggy Jerofkes Antwort kaum noch abwarten kann. "Wir reden immer... Ich merke schon wieder, ich trau' mich schon wieder nicht, einen Vorschlag zu machen, weil ich Angst habe, enttäuscht zu werden", sagt er hilflos. Jerofke eilt ihm mit Worten zu Hilfe und will die Sache für beide abkürzen.

Achtung Spoiler

Wer sich überraschen lassen will, ob die beiden nach der Doku wieder ein Paar sind, sollte ab hier nicht mehr weiterlesen.

Für alle anderen wird es jetzt richtig emotional. "Als du mit der Lungenentzündung im Krankenhaus warst...", fängt Jerofke an und vergießt direkt Tränen. Das sind für mich die Momente, wo ich mir einfach vorstelle, wenn du nicht mehr da wärst", stottert sie weiter. Jerkel und sie küssen sich ein erstes Mal auf den Mund.

"Mir kamen wirklich die Tränen, die Emotionen... Es war alles zusammen, es war Glück, Traurigkeit, Angst... Alles, was ich in dem Trennungsjahr empfunden habe. Ich habe das Gefühl, ich bin Phasen durchlaufen, von einer Erleichterung bis zu einer Entspanntheit, wenn wir zusammen waren, bis zu einer Sehnsucht wieder nach ihm", erklärt sie weiter.

Es wird deutlich: Sie habe den Moment, endlich wieder vereint zu sein, lange herbeigesehnt. "Wenn du nicht mehr da wärst, das wäre für mich einfach Horror. Das ganze Leben würde mir nicht mehr Spaß machen, auch wenn ich ganz oft nach Hause komme und mich über dich ärgere", sagt sie weiter unter Tränen.

So reagiert Steff Jerkel

"Komm mal her", sagt Jerkel daraufhin nur. "Ich lieb' dich, mein Schatz." Er wünsche sich, dass Peggy ihm künftig zeige, dass er ihr wichtig sei, es ihr nicht nur sage. Die beiden hätten 25 Jahre hinter sich. "Wenn es sich da nicht lohnt, zu kämpfen, dann niemals", findet Jerkel. Auch Jerofke ist sichtlich erleichtert, dass die Dinge nun klar angesprochen wurden. "Ist das nicht schön", sagt sie. "Wir machen da weiter, wo wir vor einem Jahr aufgehört haben, nur besser", resümiert Jerkel. "Wir gehören zusammen, das haben wir gemerkt." Danach freuen sich beide darauf, Tochter Josephine von der großen Neuigkeit zu erzählen.

Alles über das neue Format

In dem neuen Format gehen sechs Paare gemeinsam an Bord der MS Artania auf eine Kreuzfahrt durch die Karibik. In den ersten drei Folgen sieht man zwei Paare und bekommt auch Einblicke hinter die Kulissen des schwimmenden Hotels und den Alltag des Personals, etwa der Schreiner-Praktikantin Amelie oder des Kapitäns Burkhard Müller.

Produziert wurde die sechsteilige Doku-Soap von „Bewegte Zeiten“ im Auftrag von VOX. Die Reiseroute geht von Barbados über Grenada, Aruba, Curaçao und Kolumbien bis nach Panama und über Costa Rica bis nach Mexiko und Kalifornien.

Einige Daten zu Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel, die in ihren über 24 gemeinsamen (und getrennten) Jahren schon über zehn Kreuzfahrten gemacht haben, hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren.

Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Ende des Jahres 2022 hatten sich Jerkel und Jerofke nach über 24 Jahren Beziehung getrennt. Seither führt Jerofke das Lokal alleine weiter. Steff Jerkel wird noch im Jahr 2024, voraussichtlich im Mai, sein neues Lokal "Sharky's" eröffnen. Peggy Jerofke hatte ihr Lokal "Tiki Beach" noch vor Ostern wieder eröffnet.