Ende 2022 hatten sich die in dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannt gewordenen Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke nach über 24 Jahren Beziehung getrennt. Für viele Fans der Eltern der kleinen Josephine war das ein Schock. Andere behaupteten schnell, die beiden hätten das Beziehungsende nur vorgespielt, der Einschaltquoten und Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken wegen. Nun wurde in dem Vox-Format "Volle Kraft voraus" bekannt, dass die beiden wieder zusammen sind.

In Folge 3, die derzeit schon in der kostenpflichtigen App RTL+ zu sehen ist und am kommenden Freitag (19.4.) im Free-TV ausgestrahlt wird, gehen sie als Paar von Bord des Kreuzfahrtschiffs. Was Jerkel und Jerofke zu den Vorwürfen sagen und was das Liebes-Comeback für ihr berufliches und privates Leben auf Mallorca bedeutet:

Verletzt oder nervt es Sie, wenn Sie derartige Vorwürfe von Leuten hören?

Steff Jerkel: Klar nervt es, weil es ja wohl das Allerletzte wäre, unserer Tochter, Freunden, der Familie und auch den Leuten da draußen so etwas vorzuspielen. So etwas würden wir nie machen. Das wäre viel zu anstrengend und wir haben es auch nicht nötig wegen ein paar Schlagzeilen.

Peggy Jerofke: Verletzen? Nein, genervt definitiv. Ich weiß nicht, warum die Leute denken, dass man sowas erfinden könnte. Also jeder, der uns kennt oder verfolgt, der weiß: Wir sind keine Unmenschen und würden unserer Tochter und unserer Familie sowas niemals antun. Für was? Das haben wir gar nicht nötig.

Also ist an den Vorwürfen gar nichts dran?

Steff Jerkel: Nein! Schon, was so eine Trennung kostet, ein Haus zu mieten, komplett einzurichten. Einfach nur Schwachsinn.

Peggy Jerofke: Natürlich nicht. Ich werde mich jetzt auch das letzte Mal dazu äußern, hier bei euch. Es ist absoluter Quatsch, nur weil die Leute diese Trennung nicht so sehen, wie sie sie gerne haben wollen, wie sie sie doch in ihre geliebte Schublade stecken können, meinen sie, zu behaupten, dass es alles nur Show wäre. Natürlich ist das absoluter Schwachsinn.

⁠Gibt es denn Situationen bei “Volle Kraft voraus” oder "Goodbye Deutschland", die sehr wohl gescriptet sind?

Steff Jerkel: Das glauben viele Leute. Ich kann nur für uns sprechen: Niemals! Es ist alles real aus unserem Leben. Es war schon immer verrückt bei uns.

Peggy Jerofke: Auch da ein ganz klares 'Nein' – weder bei 'Goodbye Deutschland' noch bei 'Volle Kraft voraus'.

Was bedeutet die Wiedervereinigung für Ihre Wohnsituation? Zieht Steff nun zurück in die Villa sie vermieten sein Haus an Ihr Personal?

Steff Jerkel: Wir behalten das Haus von mir und lassen es langsam angehen. Es ist gerade eine sehr stressige Zeit beruflich. Und so ein Haus als Back-up zu haben, ist manchmal Gold wert.

Peggy Jerofke: Das Haus gibt es noch und wir haben gesagt, wir warten noch ein bisschen, damit wir einfach eine Ausweichmöglichkeit haben. Dennoch wird sich die Wohnsituation in Kürze ganz klar nur noch auf ein Haus konzentrieren.

Was bedeutet Ihr Liebes-Comeback für Ihre berufliche Situation? Mischen Sie beide nun wieder in beiden Lokalen mit, dem "Tiki Beach" und dem "Sharky's"?

Peggy Jerofke: Wir sind uns einig, dass wir beruflich auf jeden Fall getrennt bleiben wollen. Ich bin nach wie vor im Tiki Beach. Ich betreibe das Tiki Beach und Steff das Sharky's, aber wir unterstützen uns gegenseitig und jetzt wird erst mal alles dran gesetzt, das Sharky's auch zu eröffnen und da bin ich natürlich an Steffs Seite. Wir betreiben das irgendwo schon zusammen, aber trotzdem hat jeder seinen Part.

Wie war es für Sie, nach der Kreuzfahrt als Paar nach Mallorca zurückzukommen?

Steff Jerkel: "Einfach schön, weil das Gerede nun auch endlich ein Ende hat."

Peggy Jerofke: "Es war einfach ein mega Gefühl, so von Bord zu gehen. Endlich wussten wir beide, woran wir sind. Es hatte uns in der letzten Zeit doch sehr belastet. Jetzt freuen wir uns auch wirklich, der ganzen Welt wieder sagen zu können: Wir sind ein Paar. Auch Versteckspiele müssen wir nun nicht mehr spielen. Ich hoffe natürlich auch, dass irgendwann diese bösartigen Stimmen wieder verstummen und wir einfach als Familie gesehen werden. Das ist das Gefühl für die Zukunft.

Einige Daten zu Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Ende des Jahres 2022 hatten sich Jerkel und Jerofke nach über 24 Jahren Beziehung getrennt. Seither führt Jerofke das Lokal alleine weiter. Steff Jerkel wird noch im Jahr 2024, voraussichtlich im Mai, sein neues Lokal "Sharky's" eröffnen. Peggy Jerofke hatte ihr Lokal "Tiki Beach" noch vor Ostern wieder eröffnet.