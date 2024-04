Immer wieder hatten Fans von Peggy Jerofke und Steff Jerkel, die mittlerweile wieder zusammen sind, danach gefragt. Nun steht fest, wann Jerkel sein Lokal "Sharky's" nach vielen Monaten des Umbaus eröffnen wird: "Wir haben uns den 15. Mai vorgenommen", sagt er der MZ.

Bis dahin gebe es aber noch viel zu tun. "Wir haben keinen Topf, keine Tasse und keinen Teller, es ist ein leeres Lokal", so Jerkel auf Nachfrage. Auch die Mitarbeiter habe er noch nicht alle zusammen. "Wir sind fast komplett, aber ein paar gehen noch, da sind wir auf der Suche." Dass er sich trotzdem den 15. Mai als Stichtag gesetzt hat, habe praktische Gründe: "Wir mussten uns ein Datum setzen, sonst zieht sich das immer länger hin. Und dann kommt Pfingsten", so Jerkel. Irgendwann müsse man den Schritt eben wagen. Ein großes Opening plant der Deutsche aber erst einmal nicht. "Das holen wir dann richtig groß nach, mit vielen tollen Gästen und Überraschungen", verspricht er.

Erst einmal solle der Regelbetrieb anlaufen. Den Gästen steht dann viel Platz im "Sharky's" zur Verfügung. "Das Lokal ist sehr groß, etwa 500 Quadratmeter. Wir werden alles großzügig stellen und Platz für rund 200 Gäste haben", sagt der Auswanderer. Über die genaue Speisekarte will er aber noch nicht reden. "Lasst euch überraschen."

In den vergangenen Wochen war durchgesickert, dass Jerkel das Projekt nicht mehr mit seiner einstigen Geschäftspartnerin Helena Wachholz voranbringt. Wachholz war parallel als Geschäftsführerin in den Betrieb des Lokals gegenüber, dem einstigen "Moli's" eingestiegen. Das Lokal, das laut MZ-Informationen Anfang Mai eröffnet hatte, betreibt der älteste Sohn von Wachholz. Bei Vox werden die Zuschauer irgendwann sehen, was zwischen Jerkel und Wachholz passiert ist.

Auch Peggy Jerofke mischt wieder mit

Peggy Jerofke und Steff Jerkel sind wieder ein "starkes Team"

"Jetzt, zurück als altes starkes Team werden wir das Sharky's auch wieder rocken", sagte Jerofke zur MZ. Auf die Frage, ob Jerkel und sie künftig wieder in beiden Lokalen ("Tiki Beach" und "Sharky's") mitmischen woleln, sagte Jerofke, nachdem bekannt geworden war, dass das einst getrennte Paar wieder zusammen ist, etwas ausführlicher: "Wir sind uns einig, dass wir beruflich auf jeden Fall getrennt bleiben wollen. Ich bin nach wie vor im Tiki Beach. Ich betreibe das Tiki Beach und Steff das Sharky's, aber wir unterstützen uns gegenseitig und jetzt wird erst mal alles dran gesetzt, das Sharky's auch zu eröffnen und da bin ich natürlich an Steffs Seite. Wir betreiben das irgendwo schon zusammen, aber trotzdem hat jeder seinen Part."

Erleichterung über Eröffnungsdatum

Jerkel ist erleichtert, dass es nun ein Datum für den großen Tag gibt. Über ein Jahr lang war er mit dem Umbau des Lokals in der Avenida Agulla auf Höhe der Hausnummer 92 beschäftigt, hatte dabei immer wieder Ärger mit den Handwerkern.

Früher hieß das Lokal "Bon Sol" – von der Lage her nicht zu verwechseln mit dem "Bon Sol" der Auswanderer Sven und Sebastian Florijan, das mittlerweile zwar in derselben Straße, aber weiter in Richtung Meer liegt (Hausnummer 109). Jerkels für 15 Jahre gepachtetes Lokal (inklusive Außenbereich) ist ganze 600 Quadratmeter groß, verfügt über 400 bis 500 Sitzplätze.

Einige Daten zu Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann per künstlicher Befruchtung Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Ende des Jahres 2022 hatten sich Jerkel und Jerofke nach über 24 Jahren Beziehung getrennt. Immer wieder mussten sie sich Vorwürfe anhören, sie hätten die Trennung nur vorgespielt, der Einschaltquoten und Aufmerksamkeit wegen. Was sie dazu sagen, lesen Sie hier.

Seit der Trennung führte Jerofke das Lokal alleine weiter, das sie noch vor Ostern 2024 wieder eröffnet hatte. Durch die Ausstrahlung der dritten Folge von "Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku" war kürzlich bekannt geworden, dass die Mallorca-Auswanderer als Paar von Bord gingen. Auf der zehntägigen Kreuzfahrt wollten sie entscheiden, wie es künftig mit ihnen weitergeht.