Große Eröffnungsfeiern seiner Lokale mit viel Tohuwabohu sind "eigentlich gar nicht sein Stil", hatte TV-Auswanderer der MZ im Zuge der Vorbereitungsarbeiten für die Eröffnung seines Lokals "Sharky" in Cala Ratjada gesagt. Für die der in der Avinguda Cala Agulla 92 gelegenen Sportsbar hat er sich nun aber ausnahmsweise etwas Besonderes überlegt. Das Lokal hat am 17. Mai bereits leise eröffnet, am Montag (10.6.) ist nun die offizielle Opening-Party, bei der es der Auswanderer krachen lassen will.

Das Programm Los geht's um 18 Uhr. Mit beim Opening dabei ist der Musiker Dave Rope, der in der Vergangenheit etwa auch schon die Eröffnungsfeiern der Geschäfte von Auswanderer-Kollegin Jenny "Delüx" begleitet hatte. Auch Tommy Franke, der "Bade-Schlager-Sänger von Mallorca", wie er sich nennt, tritt in Jerkels neuem Lokal auf. "Tommys großer Traum ist es, Ballermann-Stars zu werden. Ich gebe ihm die Chance, bei uns auch vor den Fernsehkameras mal zu singen", so Jerkel. "Ich werde meinen aktuellen Song "dieser Moment" präsentieren und auch "Sexy sind wir sowieso" singen", sagte Franke der MZ. Wer sicherstellen will, dass er am großen Tag von Jerkel auch einen Platz ergattert, kann unter der Nummer 699-13 98 25 reservieren. Natürlich ist wie bei der leisen Eröffnung am Montag (10.6.) auch das Kamerateam von Vox dabei. "Es sind sogar zwei Teams", fügt Jerkel hinzu. "Es gibt ein paar Überraschungsgäste und auch etwas zu feiern", plaudert Jerkel weiter aus dem Nähkästchen. Auch seine Partnerin Peggy Jerofke wird den TV-Auswanderer tatkräftig unterstützen. Personal gesucht Derzeit sucht der gelernte Klempner noch nach Personal für seine Sportsbar, in der er regelmäßig Fußballspiele überträgt. "Wenn Fußball gezeigt wird, ist das Lokal immer voll. Zur EM brauchen wir daher dringend noch mehr Leute", so Jerkel zur MZ. Auch darüber hinaus habe es schon in den ersten Wochen nach der Eröffnung personelle Veränderungen gegeben. "Mit einigen passt es, mit anderen nicht, einige mussten gehen, einige haben wir neu. Es muss sich alles erst noch einspielen." Derzeit sucht der Unternehmer noch nach Barkeepern und Servicekräften. Die Mallorca- und Liebesgeschichte von Peggy Jerofke und Steff Jerkel Peggy Jerofke und Steff Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde dann per künstlicher Befruchtung Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten die Auswanderer an der Promenade von Cala Ratjada das Lokal "Tiki Beach". Das zwischenzeitlich getrennte Paar ist nun wieder zusammen. Dennoch kümmert sich Jerkel hauptsächlich um das "Sharky's" und Jerofke um das Lokal "Tiki Beach".