Vor allem langjährige Residenten können bestimmt mit der aus "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderin Danni Büchner mitfühlen. Mit einzelnen Produkten auf Mallorca will man sich, wenn man die Äquivalente aus Deutschland kennt, einfach nicht anfreunden. Die Fünffachmutter hat am Freitag (7.6.) auf Instagram verraten, welches "deutsche Produkt" ihr auf Mallorca besonders fehlt.

"Wisst ihr, was ich am meisten auf der Insel vermisse? Brötchen, deutsche Brötchen vom Bäcker. Es ist einfach so lecker", schwärmte die Fünffachmutter in dem sozialen Netzwerk. Danach biss sie genüsslich in ein belegtes Brötchen.

"Milchkaffee to go. Wir haben gepackt, wir sind ready und meine Sonnnenbrille brauche ich heute. Ich bin mega müde", erzählte sie weiter.

Danni Büchner war 2015 mit ihren Kindern Joelina, Volkan und Jada Karabas zu Jens Büchner nach Mallorca gezogen. Im November 2018 verstarb ihr Mann im Krankenhaus Son Espases in Palma an Lungenkrebs. Seit dem Tod ihres Mannes zieht Danni Büchner die gemeinsamen Zwillinge sowie ihre drei älteren Kinder alleine groß. Die Familienmutter lebt zurückgezogen auf dem Land im Osten Mallorcas und war mehr als neun Jahre Teil des Vox-Formats "Goodbye Deutschland", durch das sie bekannt wurde. Ende Februar war bekannt geworden, dass die Familie künftig nicht mehr in der Auswanderer-Sendung zu sehen sein wird.

Wenig später hieß es dann aber, dass sich die Fans auf ein neues Format mit der Fünffachmutter freuen dürfen, das auf RTLZWEI laufen wird. Es wird „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ heißen. Derzeit wird auf der Insel noch gedreht, wie eine Sprecherin des Senders auf MZ-Anfrage bestätigte. Wann genau das neue Format ausgestrahlt wird, sei derzeit noch nicht bekannt.

Zudem wird Danni Büchner in der Sommerstaffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" – besser bekannt als Dschungelcamp – zu sehen sein. Üblicherweise findet das Dschungelcamp im Winter statt, anlässlich des 20. Jubiläums des Formats entschied sich der Sender zu dieser zusätzlichen Staffel, bei der Teilnehmer aus vorherigen Jahren erneut gegeneinander antreten. "In der Spezialstaffel "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" wollen es 13 ehemalige Dschungel-Stars noch einmal wissen und wagen erneut das Abenteuer "Dschungelcamp" – und zwar in Südafrika", heißt es in der Programmankündigung. Danni Büchner hatte im Januar 2020 an der 14. Dschungelcamp-Staffel teilgenommen und einen beachtlichen dritten Platz geholt.

Auf dem YouTube-Kanal "Fundbüro der Liebe" erzählte die Auswanderin kürzlich von der Liebesgeschichte mit Jens Büchner. Demnach war das Paar dreieinhalb Jahre zusammen. "Aber es war eine wilde Achterbahnfahrt. Wir haben in dreieinhalb Jahren mehr erlebt als andere in 30 Jahren Ehe."