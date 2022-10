Nastassja Kinski kommt zur Eröffnungsgala des Evolution Film Festivals nach Mallorca. Das gab Sandra Lipski, die Gründerin und Organisatorin des Festivals auf einer Pressekonferenz am Dienstag (11.10.) bekannt. Die deutsche Schauspielerin erhält den Preis „Cine de Mallorca“, den das Kulturdezernat des Inselrats ab diesem Jahr vergibt. Die jüngere Tochter von Klaus Kinski arbeitete in Deutschland, Frankreich und den USA mit wichtigen Regisseuren zusammen. Zu ihren Filmen gehören unter anderem „One From the Heart“ von Francis Ford Coppola, „Tess“ von Roman Polański und „Paris, Texas“ von Wim Wenders.

Neben Kinski kommen drei weitere Persönlichkeiten aus der Filmbranche zum Festival: die dänische Regisseurin Lone Scherfig erhält den Preis „Evolution Vision“ und die spanische Schauspielerin Laia Costa den Preis „Evolutionary New Talent“. Die 37-Jährige ist bekannt aus dem Film „Victoria“, für den sie unter anderem mit dem deutschen Lola-Preis als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde. Preis für Menschen hinter der Kamera Der neu geschaffene „Evolution Cinematographer Icon“ soll den Fokus auf Menschen hinter der Kamera legen. In diesem Jahr erhält ihn der Kameramann Edward Lachman, der für die Filme „Carol“ und Far From Heaven“ für den Oscar nominiert wurde. Weitere bekannte Filme von ihm sind „Erin Brockovich“, „Dark Waters“ und „The Velvet Underground“. Das Evolution Festival ist schon längst aus den Kinderschuhen gewachsen. Das zeigen nicht nur die hochkarätigen Preisträger, sondern vor allem das Programm: Insgesamt werden bei dem Festival vom 26. Oktober bis 1. November 127 Filme gezeigt. 89 davon sind spanienweite Premieren, 17 laufen zum ersten Mal in Europa und 21 sind Weltpremieren. Der Eröffnungsfilm ist dabei „Triangle of Sadness“ von Ruben Östlund. Der Film erhielt in diesem Jahr die Goldene Palma beim Filmfestival in Cannes.