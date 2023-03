Es klingt sehr nach Blockbuster: Auf Mallorca sollen „die größten Filmstudios Spaniens“ entstehen – so lauteten einige Schlagzeilen. Ganz korrekt ist das aber nicht, sagt Pedro Barbadillo, Leiter der Mallorca Film Commission, im Gespräch mit der MZ: „Das größte Set mit durchgehender Fläche wird mit 3.500 Quadratmetern das derzeit größte in Spanien werden“, korrigiert er. Aber insgesamt gebe es größere Filmstudios, die ihrerseits über mehrere Sets von unterschiedlicher Größe verfügten.

Dennoch sind die vom Inselrat unterstützten Pläne für die „Mallorca Green Film Studios“, die auf einem Grundstück im Industriegebiet von Marratxí gebaut werden sollen, beachtlich. In das Projekt sollen bis zu zwölf Millionen Euro aus dem EU-Konjunkturpaket NextGeneration investiert werden, die ersten fünf Millionen Euro davon sind bereits geflossen. „Ein fundamentaler Schritt war dabei, dass das Rathaus von Marratxí uns das Grundstück überlassen hat“, sagt Barbadillo. Zusammen mit der finanziellen Basis könne das bereits vor vielen Jahren anvisierte Projekt so endlich Gestalt annehmen.

Erhöhte Nachfrage nach Drehplätzen und Sets

Barbadillo hält eine Investition dieser Größenordnung, um die lokale Filmbranche zu stärken und noch mehr internationale Produktionen auf die Insel zu holen, für sinnvoll – und glaubt kaum, dass die Einrichtung eine Bauchlandung hinlegen könnte wie einst die kostspieligen Filmstudios der Ciudad de la Luz in Alicante, die von der EU wegen unlauteren Wettbewerbs zur Schließung gezwungen worden waren. „Die Filmstudios mussten nicht schließen, weil sie nicht rentabel gewesen wären, sondern wegen Korruption und illegaler Verwendung von Fördergeldern. Man sollte das nicht als Anzeichen dafür betrachten, dass es für große Filmstudios keinen Markt gäbe“, so der Leiter der Mallorca Film Commission.

Die Schlüssel zum Erfolg seien gutes Management und ein gutes Angebot: Filmsets hätten in Europa lange Wartelisten, teils von ein bis zwei Jahren. „Es gibt mehr Arbeit als je zuvor. Der Anstieg des Produktionsvolumens in den letzten fünf, sechs Jahren hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Drehplätzen und Sets geführt“, sagt Barbadillo und betont: Die Nachfrage sei real. Nun gehe es darum, wie Mallorca diese Nachfrage bedienen und so ein möglichst großes Stück vom Kuchen abbekommen kann. „Die Insel ist sehr attraktiv für Außenaufnahmen. Aber viele Filmteams gehen dann für die Innenaufnahmen woandershin. Wenn es auf Mallorca ein entsprechendes Set gäbe, würden die meisten Filmproduzenten hier weitermachen“, erklärt er.

Ein 1.500 Quadratmeter großer Wassertank

Das wohl spektakulärste Element der neuen Studios soll ein 1.500 Quadratmeter großer Wassertank werden. Dort können Szenen, die beispielsweise im Meer spielen sollen, unter kontrollierten Bedingungen gefilmt werden. „Wir haben andauernd Produktionen, bei denen mit Wasser gearbeitet wird“, sagt Barbadillo. „Nach Mallorca kommt man, weil es eine Insel ist – und viele Schauplätze haben hier mit dem Meer zu tun. Im echten Meer können aber Wind und Wellen die Dreharbeiten verzögern.“ Zudem sei es immer noch schwierig, Wasseroberflächen digital zu kreieren.

Heute würden auf der Insel Schwimmbäder wie Son Moix für ein, zwei Tage gemietet. Das sei aber oft problematisch, weil diese nicht eigens auf Dreharbeiten zugeschnitten sind und dort noch andere Veranstaltungen stattfinden. „Wir wollen einen spezifischen und professionellen Raum für Wasseraufnahmen schaffen, wo verschiedene, authentische Szenarien simuliert werden können.“

In der ersten Phase des Projekts soll zunächst ein Mehrzweckgebäude für verschiedene Bereiche der Filmproduktion entstehen, etwa Co-Working-Büros, Werkstätten für Kulissen und Kostüme, Garderoben, Räume für Castings oder für die Postproduktion. In Schritt zwei soll das Set mit dem Wassertank gebaut werden. Erst in der dritten und letzten Etappe soll dann das Mega-Set hinzukommen. Wenn alles nach Plan läuft, könnten schon Mitte, Ende 2024 die ersten Szenen in den neuen Filmstudios gedreht werden.