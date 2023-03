So langsam nimmt der Konzert-Sommer auf Mallorca Gestalt an. Das Mallorca Live Festival hat mit der US-Band Black Eyed Peas den letzten Headliner angekündigt. Auch die katalanische Dancehall-Sängerin Bad Gyal gesellt sich zum Line-up für das Festival im ehemaligen Aquapark in Magaluf vom 18. bis 20. Mai.

Bereits bekannt waren die Auftritte der deutschen Künstler Sven Väth, Helena Hauff und Moderat. Zu den weiteren bekannten Namen bei der diesjährigen Ausgabe gehören die Big-Beat-Legenden Chemical Brothers, die Indie-Veteranen The Kooks, Dandy Warhols und Black Rebel Motorcycle Club sowie der aufstrebenden kanarische Popstar Quevedo. Die Gerüchteküche besagt, dass noch der ein oder andere Künstler dazukommen wird. Ein Drei-Tages-Ticket für das Festival kostet aktuell 128 Euro. 10,5 Millionen Einnahmen für die Inselunternehmen Am Montag hat die Festivalleitung zudem bei einer Pressekonferenz eine Studie über die wirtschaftliche Bedeutung von Mallorca Live präsentiert. Demnach seien allein durch das dreitägige Event im vergangenen Jahr direkt oder indirekt 10,5 Millionen Euro in die Kassen von Unternehmen und Geschäften auf der Insel geflossen. Rund 1.500 Personen seien im Rahmen des Festivals beschäftigt worden. Die Konzertreihe "Es Jardí" Derweil plant der Veranstalter weitere Konzerte über den Sommer. Aus dem Mallorca Live Summer der vergangenen Jahre wird nun die Konzertreihe „Es Jardí“ (Der Garten), die benfalls im ehemaligen Aquapark in Magaluf stattfinden wird. Zu den Künstlern, die für die Shows zwischen Juni und August verpflichtet wurden, gehören der spanische Pop-Titan David Bisbal, die britischen Reggae-Veteranen UB40, der venezolanische Latin-Star Danny Ocean und der erfolgreiche spanische Nachwuchssongwriter Guitarricadelafuente. Tickets ab 28 Euro für die Konzerte sind ab Donnerstag (16.3.) um 18 Uhr unter mallorcalivemusic.com erhältlich.