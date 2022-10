Zum zweiten Mal öffnen sich in Palma de Mallorca Türen, die sonst normalerweise verschlossen sind. Beim Architektur-Festival Open House sind diesmal mehr als 60 Gebäude dabei – etwas weniger als bei der Premiere im Vorjahr. Dafür wurde das Rahmenprogramm rund um die Tage der offenen Tür deutlich ausgebaut. Diesmal starten die Aktivitäten, darunter viele Rundgänge, bereits am Sonntag (16.10.) und ziehen sich eine ganze Woche lang bis Sonntag (23.10.) hin. Die Besichtigungen finden dann größtenteils am Wochenende (22./23.10.) statt.

Open House ist eine Initiative, die die Architektin Victoria Thornton 1992 in London ins Leben rief. Inzwischen haben sich ihr Architektur-Begeisterte in der ganzen Welt angeschlossen. Das Festival gibt es mittlerweile in mehr als 45 Städten. Der Impuls für die Ausgabe in Palma kam im Jahr 2019 von dem jungen mallorquinischen Architekten Eduard Yuste. Er hatte in Barcelona studiert und dort als Helfer mehrfach bei Open House mitgemacht.

Die Mischung macht's

Zwei Jahre lang arbeitete Yuste mit einem kleinen Team an der Realisierung, bevor er Anfang November 2021 mit dem gemeinnützigen Verein Associació Cultural Open House und zahlreichen weiteren Helfern zur ersten Ausgabe der Veranstaltung in Palma lud.

Auch in diesem Jahr besteht der Reiz des Festivals wieder aus der Mischung der Gebäude, die besichtigt werden können. Dazu gehören die zwar bekannten, aber für Normalbürger eher unzugänglichen institutionellen Bauwerke, wie etwa das Balearen-Parlament, der Regierungssitz Consolat de Mar oder das Rathaus von Palma.

Besichtigt werden können aber auch oft sehr innovative soziale Wohnungsbau-Projekte, architektonisch gelungene Privathäuser oder sogar Luftschutzbunker. Es gehe darum, dass die Besucher die Stadt neu entdecken können, sagte Organisator Eduard Yuste vergangenes Jahr im MZ-Interview.

Dem Architekten Josep Ferragut gewidmet

Die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung trägt den Namen „Any Ferragut“. Damit soll der bedeutende mallorquinische Architekt Josep Ferragut (1912–1968) zu seinem 110. Geburtstag gewürdigt werden. 15 Gebäude des Architekten, der auch das markante Gesa-Gebäude an der Stadteinfahrt entwarf, werden mit einem QR-Code samt wichtigen Informationen versehen.

Startschuss für das Festival ist am Sonntag (16.10.) mit einem Workshop für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren im Can Balaguer. Ab Montag stehen dann zahlreiche weitere Aktivitäten auf dem Programm, wie etwa OpenWalks – geführte Spaziergänge durch Stadtviertel –, OpenCity – Diskussionsrunden mit Experten – oder auch OpenFilm mit Videovorführungen. Die Teilnahme am Open-House-Festival ist gratis, für manche Aktivitäten und Besichtigungen ist eine Anmeldung nötig. Alle Informationen unter: openhousepalma.org

Hier die einzelnen Möglichkeiten für Besichtigungen am Wochenende: