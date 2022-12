Eine Auswanderung nach Mallorca ist ein Schritt, der gut bedacht werden will. Dies gilt insbesondere auch für Unternehmer, bei denen mit einer temporären oder langfristigen Übersiedlung nach Spanien komplexe steuerliche Fragestellungen auftreten können. Um ein solches lebensveränderndes Projekt umzusetzen, bedarf es erfahrener Berater, die neben den steuer- und zivilrechtlichen Konsequenzen auch die familiären, wirtschaftlichen und strategischen Implikationen bei der Entscheidungsfindung sowie Umsetzung mit berücksichtigen.

Kostenloses Webinar

Um einen ersten Einblick über Fallstricke, aber auch mögliche Gestaltungsstrategien zu geben, bietet das auf Mallorca ansässige, deutschsprachige Steuer- und Rechtsbüro Plattes Group am 20. Januar 2023 um 11 Uhr ein Webinar an.

Willi Plattes, Gründer und Geschäftsführer der Plattes Group, und Steuerexperte Dr. Ralf Demuth (Carlé Korn Stahl Strahl Partnerschaft mbB) sprechen in der 45-minütigen Online-Veranstaltung über Themen wie Ansässigkeit in Spanien, Lex Beckham, temporären oder finalen Wegzug sowie über die wirtschaftlichen und steuerlichen Auswirkungen in Deutschland und Spanien.

Nach dem Vortrag haben die Zuschauer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die live von den Experten beantwortet werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link: Anmeldung /pss