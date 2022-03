Mallorca ist eine Insel, eine kleine Welt für sich. Und gerade die Weinwelt ist noch einmal kleiner, jeder kennt jeden. So ist es nicht verwunderlich, dass das älteste Weingut und eine frisch gegründete Bodega nicht nur zusammenhängen, sondern über ihre Winzer sogar untereinander verwandt sind. Bei der Weintour, die die Mallorca Zeitung zusammen mit dem Vinos.de-Mitgründer Wolf Wilder am 22. April veranstaltet, besuchen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen drei sehr verschiedene Weingüter: Nave Rover, Can Ribas und Biniagual.

Wilders erste Weinroute vereint so die Vielfältigkeit der Inselweine, sowohl was die Rebsorten als auch die Stilistik der Weine und Geschmacksrichtungen angeht, von spritzig-leicht über vollmundig kräftig hin zu elegant fein. Die Teilnehmer verkosten die Weine und lernen zugleich die mallorquinische Weinkultur kennen. Ein Essen in schöner Umgebung rundet das Erlebnis ab.

Weingut Nave Rover: der Neustart

Nave Rover bei Algaida östlich von Palma ist die erste Bodega auf der MZ-Tour. Im Moment ist das Weingut noch sehr klein, der erste Wein kam erst 2018 auf den Markt. Auf drei Hektar wachsen Trauben der Sorten Syrah, Manto Negro und Muscat, je nach Jahr produziert die Kellerei 8.000 bis 10.000 Liter Wein.

Sechs weitere Hektar sind bereits angepflanzt. Zu den bisherigen Sorten kommen dann Cabernet- und Chardonnay-Viognier-Trauben hinzu. Winzer Javier Oliver hofft, in ein paar Jahren 30.000 Liter zu produzieren, viel größer will er gar nicht werden. Oliver hat nur einen Angestellten, zusammen machen sie alles, was das Jahr über anfällt. Bei der Weinlese helfen dann Freunde, Familie und Saisonarbeitskräfte, die Laborarbeit erledigt Can Ribas für ihn.

Weingut Can Ribas: die Tradition

Can Ribas in Consell ist der zweite Stopp der Tour. Das älteste Weingut der Insel wurde 1711 gegründet und wird aktuell in zehnter Generation von den Geschwistern Araceli und Javier Servera Ribas geführt. Zusätzlich zu den historischen Gebäuden gibt es hier ein architektonisches Highlight: den 2019 eröffneten Anbau für Weiß- und Roséweine. Entworfen hat ihn Rafael Moneo, Träger des Pritzker-Preises, einer Art Nobelpreis der Architektur.

Wolf Wilder kennt Can Ribas nun schon seit über 20 Jahren und schätzt deren Weinstil sehr, besonders den des Topweines Sió: ein über die Jahre immer eleganter werdender, vollmundiger Roter, der als Kombination aus der autochthonen Rebsorte Manto Negro mit Cabernet, Merlot und Syrah besonders beeindruckend ist.

Weingut Biniagual: die Erfolgsgeschichte

Auch die dritte Bodega ist ein Erlebnis. Mit Wohnhäusern, einer Kapelle und der historischen Kellerei ist die Finca Biniagual ein Ort, der sich schon allein wegen der geschmackvoll restaurierten Gebäude und der schönen Umgebung im Weinbaugebiet Binissalem lohnt. „Ein Märchen“, nennt es Verkaufsleiter Vicente Casas.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zerstörte hier die Reblaus sämtliche Weinfelder. 1968 kaufte die deutsche Unternehmerfamilie Graf die Finca auf. Über die Jahre hat sie das Weingut nach und nach restauriert und neue Reben angepflanzt. Heute werden auf 34 Hektar Trauben für etwa 170.000 Flaschen Wein pro Jahr angebaut.