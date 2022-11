Metzgermeister Xesc Reina von Can Company hat Grund zur Freude: Seine auf Mallorca hergestellte, in Dickdarm gefüllte "Poltrú"-Sobrassada vom Porc Negre (Schwarzen Schwein) hat den Preis für die beste luftgetrocknete Wurst Europas abgeräumt. Die Auszeichnung wurde am Montag (14.11.) vom italienischen Leitfaden "Guida Salumi" verliehen, der zur renommierten Wochenzeitschrift "L'Expresso" gehört.

