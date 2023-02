Gastro-Tipp: In dieser Galerie auf Mallorca gibt es Hausmannskost und belgische Pommes frites

Seit 2018 betreibt Julia Fischer-Bernard ihre in Sencelles in einem alten Stadthaus ihre Galerie Senseless. Zu sehen ist dort feine Kunst von ihrem Vater, anderen Künstlern und von ihr selbst, wobei sie sich auf Keramikarbeiten und Papierlampen spezialisiert hat. Darüber hinaus finden sich in dem Geschäft auch noch Einrichtungsgegenstände und Deko-Artikel.

Galerie um ein Café erweitert

Was hat diese Galerie nun in der Rubrik Gastronomie zu suchen? Ganz einfach. Seit Dezember vergangenen Jahres öffnet Julia Fischer-Bernard von Donnerstag bis Samstag ihre Galerie auch für hungrige Gäste, die sie morgens mit belegten Toasts, Schokotaschen und Croissants verwöhnt und mittags mit einem wöchentlich wechselnden Drei-Gang-Menü mit zusätzlichem Tagessuppenangebot. Nachmittags gibt’s selbstgebackenen Kuchen mit Tee oder Kaffee. Oder auch einen Wein, wie etwa den Ca Sa Padrina von einer Bodega vor Ort. Neu ist auch der L‘Aperó Amargó von Can Cavall Blau, ein Orangenlikör, ebenfalls hergestellt in Sencelles.

Besonders ist auch noch ein weiteres Angebot: Pommes frites. Mit dem Heißhunger auf original belgische Fritten habe auch alles angefangen, erzählt Julia Fischer-Bernard. „Wir haben sie nirgends auf der Insel gefunden, also entschlossen wir uns dazu, sie selbst anzubieten.“ Julia Fischer-Bernard, die ab und an von ihrem Lebensgefährten Jean-Yves unterstützt wird, ist zwar in Düsseldorf geboren, aber in Belgien aufgewachsen ist und studierte in Lüttich Tourismus und Sprachen.

Immer auch vegetarische Gerichte im Angebot

Bei den Fritten blieb es nicht, wie man am aktuellen Angebot sieht. Mal kommt als Hauptgericht ein Hackbraten, mal Boeuf Bourguignon, mal Hackbällchen in Biersauce oder auch ein Chili con carne auf den Tisch. Dabei gibt es im Senseless immer auch eine vegetarische Variante des Hauptgerichts. Als Vorspeise servierte uns Julia Fischer-Bernard beim Besuch der MZ einen gemischten Salat mit einer leckeren Tofu-Pfirsisch-Creme auf Hartkeksen: „In Belgien machen wir das mit Thunfisch statt Tofu, und es heißt Pêches au thon“, sagte sie. Als Nachspeise kam eine Creme auf Biskuit mit Früchten hinzu.

Das Café ist ihr erster Ausflug in die Gastronomie, sagt sie. „Bislang habe ich immer nur für Freunde gekocht, aber es klappt. Die Basis ist klassische Hausmannskost, aber ich experimentiere auch.“ Die Zutaten kauft sie in ihrer Umgebung und bei Lieferanten, die sie nach und nach ausprobiert. „Noch sind wir nicht am Ende unserer Recherche, aber mir ist es wichtig, so viele Zutaten wie möglich von der Insel zu nu tzen.“

Mit der Erweiterung auf die Gastronomie hat die vielseitige Frau ihrer Vita eine weitere Facette hinzugefügt. Die Tochter von zwei Künstlern schlug anfangs nicht den künstlerischen Weg ein, sondern arbeitete als Buchhalterin und Sachbearbeiterin. Zahlreiche Aufenthalte auf Mallorca folgten, schon als Kind, denn sie besuchte den von der Mutter getrennten und bereits auf Mallorca lebenden Vater oft. Vor rund 25 Jahren zog sie dann auf die Insel, 2006 machte sie sich mit dem Übersetzungsbüro Conexión selbstständig, das sie noch heute parallel zur Galerie betreibt.

Frühstückstoast 4,80 Euro, Belgische Pommes frites 5 Euro, Tagessuppe mit Brot 6 Euro, Menü 19 Euro