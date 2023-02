Ob Gas, Strom, Telefontarife, Eintrittskarten oder das Essen im Restaurant: Die gestiegenen Preise in fast allen Lebensbereichen lassen derzeit auch auf Mallorca das Budget für kleine Freuden im Alltag schrumpfen. Manch einer überlegt da zweimal, ob er sich auswärts in einer Bar eine Tasse Kaffee für 2 Euro gönnt oder doch lieber das Kaffeepulver im Supermarkt kauft und die Koffeinzufuhr auf die eigenen vier Wände beschränkt.

So verwundert es nicht, dass Joan Font mit einem Facebook-Post am Mittwoch (22.2.) geradezu viral ging und ungläubige Reaktionen erntete: "Das kann fast nicht wahr sein" oder "Falscher als ein falscher Fuffziger" (frei übersetzt) wurde unter seinem Foto einer Rechnung kommentiert, die belegte, wie wenig er für einen Kaffee mitten im Zentrum von Palma gezahlt hatte. Daneben gab es auch Applaus-Gifs und Freude über den günstigen Preis.

Ein Espresso für 90 Cent

Der Kassenbon stammt von der Bar "Madre: Na Maria de Plaça" an der Plaça del Bisbe Berenguer de Palou, auch bekannt als Plaça dels Patins. Das zwischen Plaça d'Espanya und Clínica Rotger gelegene Café bietet einen Espresso mit oder ohne Milch für 90 Cent an. Die Bar erklärte der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass es sich dabei um ein Angebot handelt, das bis 13 Uhr gilt und mehr Kunden anlocken soll.

Erfreulich, dass man noch mancherorts erschwingliche Heißgetränke bekommt. Denn die Inflationsrate beträgt aktuell 5,9 Prozent. Das führte unter anderem dazu, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe gezwungen war, seine Preise zu erhöhen, um den allgemeinen Anstieg seiner monatlichen Ausgaben auszugleichen und zu überleben. Der Kaffeepreis ist innerhalb eines Jahres um mehr als 10 Prozent gestiegen, was natürlich auch die Kosten für eine Tasse in einer Bar erhöht hat.

Nichtsdestotrotz: Urlauber, die es sich leisten können, sollten hier nicht knausrig sein. In Deutschland muss man in der Regel schon von vornherein tiefer in die Tasche greifen, um einen Kaffee trinken zu gehen. Und auf Mallorca bekommt man in den allermeisten Fällen zumindest wirklich guten Kaffee für sein Geld. /bro