Kein Restaurant auf Mallorca wird derzeit so in Ehren gehalten wie das Voro im Hotel Cap Vermell in Canyamel. Gleich zwei Michelin-Sterne und zwei Respol-Sonnen hält das Lokal von Chefkoch Álvaro Salazar. Am Freitag (17.3.) startet das Restaurant in die neue Saison.

Die Küche des Mittelmeeres "Unsere Küche ist weiterhin so elegant, ausgefeilt und kreativ wie immer. Aber dieses Jahr legen wir noch mehr Wert auf die Darbietung der Speisen", erklärt Salazar. Gleich mehrere neue Techniken habe er für die neuen Gerichte auf der Karte angewandt. Man lege aber weiterhin den Fokus auf die Küche des Mittelmeeres. Toni Mir, der Chef der Gruppe Cap Vermell, zeigt sich optimistisch, was die neue Saison angeht. Man habe das Ziel, europaweit zu einer Referenz im Bereich der Gastronomie zu werden. /pss