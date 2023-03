Die Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Daneben steht auch ein zweites Jubiläum an: die 1.500. Folge. Sie soll im April auf Mallorca gedreht werden. Dafür sucht die Produktionsfirma Good Times in Zusammenarbeit mit der Mallorca Zeitung noch Lokale.

Darum geht's

In der Doku-Soap, die montags bis freitags um 17.55 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt wird, werden eine Woche lang ganz unterschiedliche gastronomische Konzepte einer Stadt oder einer Region vorgestellt und bewertet. Dazu besuchen sich Besitzer oder Mitarbeiter der Lokale gegenseitig in ihren Restaurants. Jeder Teilnehmer vergibt Punkte für Qualität, Preis-Leistung, Ambiente und Service. Ob urige Kneipe, hippe Pizzeria oder nobles Sternerestaurant – jedes Konzept steht für sich, und jedes Restaurant muss sich von seiner besten Seite präsentieren.

Der Wettbewerb finde unter „realen Bedingungen“ statt, heißt es in der Pressemitteilung. Kein Restaurant müsse für die Dreharbeiten schließen, der Gastraum dürfe durchaus voll besetzt sein, zumal das die Spannung erhöht. „Da können der georderte Gaumenschmaus vielleicht schon ausverkauft oder das Weinglas nicht perfekt gespült sein.“ Am Ende der Woche gewinnt das Lokal mit der besten Leistung und der höchsten Punktzahl ein Preisgeld von 3.000 Euro. Daneben bekommen alle teilnehmenden Restaurants eine Aufwandsentschädigung.

Erneut auf Mallorca zu Gast

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kochsendung auf der Insel gedreht wird. Bereits 2015 gab es eine Mallorca-Folge. 2017 wurden Konzept und Titel dann leicht abgeändert, und Spitzenkoch Mike Süsser kam hinzu. Seither heißt das Format „Mein Lokal, Dein Lokal – der Profi kommt“. Süsser gibt als kritischer Profi Tipps, verrät den Zuschauern den einen oder anderen Trick und berät auch die Gastronomen selbst. Es gibt auch Rezepte-Tipps.

Wer sich bewerben kann und wann gedreht wird

Bewerben können sich deutschsprachige Restaurant-Betreiber, die mindestens vier Hauptspeisen, zwei Vor- und zwei Nachspeisen zubereiten können. Auch ein Lokal, das typisch mallorquinische Speisen anbietet, hätte die Produktionsfirma gern mit dabei. Ansonsten setze sie auf Verschiedenheit. In der Woche ab dem 20. März ist ein Mitarbeiter der Produktionsfirma auf der Insel, der die Casting-Videos dreht. Diese zeigt die Produktionsfirma dann dem Sender. Kabel Eins entscheidet, wer endgültig teilnehmen darf.

Voraussichtlich werde dann zwischen dem 17. und 19. April erstmals in den einzelnen Lokalen gedreht. In der Woche vom 24. bis 28. April stünden dann die Besuche der Gastronomen in den jeweils anderen Lokalen an. Ausgestrahlt werden sollen die Mallorca-Folgen im Sommer oder Herbst 2023.