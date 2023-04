Der mallorquinische Sternekoch Santi Taura schließt sein Restaurant Cor in Palma. Das gab der bekannte Küchenchef am Dienstag (18.4.) auf Instagram bekannt. Taura hatte das Lokal im August 2019 eröffnet.

Dass das Projekt jetzt beerdigt werde, habe verschiedene Gründe, so Taura. Die Anfangswochen seien schwierig gewesen. Als sich das Team eingespielt hatte, kam die Pandemie und der damit verbundene Lockdown. Da das Projekt so jung war, konnte es wenige der Hilfen für die Gastronomie in Anspruch nehmen. Dennoch habe man weitergemacht.

Angesichts der aktuellen Situation in der Branche, habe man aber nun beschlossen, die Kräfte und vor allem die personellen Ressourcen in die anderen Projekte der Unternehmensgruppe von Taura zu konzentrieren. Der Koch betreibt neben dem Sternelokal Dins in Palma auch das El Vicenç und das U Mayol in Cala Sant Vicenç, sowie das Urbà in Palma. /pss