In diesen neun Restaurants auf Mallorca haben Sie einen besonders schönen Ausblick

Lammschulter, Pad Thai oder Fischfilet sind serviert, und während man genussvoll speist, wandert der Blick übers weite Land. Diese tolle Kombination gibt es nicht nur im Barretes im Hotel Ca’s Xorc, das wir vergangene Woche vorgestellt haben. Hier einige weitere Empfehlungen für Restaurants auf Mallorca mit Weitblick.

Miranda in Génova

In der Bucht von Palma ist das Thema Weitblick naturgemäß eher selten anzutreffen. Eine Ausnahme bildet das Miranda am Denkmal Na Burguesa oberhalb von Gènova. Von dem Lokal mit seiner verglasten Front oder von der Terrasse aus haben Gäste die komplette Stadt und die Bucht im Blick. Geboten wird von Ceviche und Tatar bis Hamburger und Steak das klassische Restaurantprogramm, hinzu kommen Ausflüge nach Asien und Italien. Ein Tipp ist der St. Petersfisch, ganz traditionell wie man ihn auf den Balearen serviert – nämlich mit vielen ausgebackenen Zwiebeln (Camí Na Burguesa, Palma. Tel.: 971-40 17 96, FB: Restaurante Miranda).

Nama in Deià

In Deià reicht der Blick aus dem hübsch dekorierten Nama über den unteren Teil des Dorfes bis in die Berge. Serviert wird asiatische gehobene Küche von der temperamentvollen, in Singapur geborenen Chefköchin Ser Ching Han, von allen nur Bonnie genannt, eine kreative Meisterin ihres Fachs. Die Gerichte haben ihre Wurzeln in Thailand, Vietnam, China, Indonesien, Malaysia und Japan. So gibt es beispielsweise Hähnchen nach Malaysia Art mit Satay-Erdnuss-Sauce, knusprige scharfe Ente mit Mango-Lychee-Salat, frischen Fisch mit Knoblauch-Chili-Limetten-Sauce und Broccolini oder Lammcurry nach indonesischer Art mit Kokosreis (Ctra. Arxiduc Luís Salvador, 22, Deià. Tel.: 971- 63 61 02, restaurantnama.com).

Neni (Hotel Bikini) in Port de Sóller

Auf die von Bergen umgebene Bucht von Sóller fällt der Blick, wenn man auf der Dachterrasse des Bikini-Hotels im Restaurant Neni sitzt. Hinter dem Konzept stecken Haya Molcho und ihre Söhne, deren Anfangsbuchstaben den Lokalnamen ergeben. Es ist eine Kette mit Filialen in ganz Europa, die aber individuelle Gerichte und Produkte des jeweiligen Landes integriert. Die Basis ist orientalisch-israelisch-mediterrane Küche rund um Hummus, Sabich (kreativ belegtes Sandwich), maghrebinischen Mashwiya-Salat und Lamm-Kebab. Dazu gibt es Fisch, Fleisch und viel Vegetarisches, alles wunderbar und exotisch gewürzt, farbenfroh angerichtet und ideal zum Teilen (C/. de Migjorn, 2, Port de Sóller. Tel.: 971-63 83 70, nenimallorca.com).

Es Fanals (Hotel Jumeirah) in Port de Sóller

Die Bucht von Sóller, die Berge und das Meer erstrecken sich vor den Augen der Gäste im Es Fanals, dem kreativen Restaurant des Fünf-Sterne-Hotels Jumeirah. Fast alle Gerichte haben balearische Wurzeln: Die Garnelen von Sóller werden als Carpaccio mit Belugakaviar kombiniert. Das Brot aus Johannisbrotkernmehl kommt mit Foie, Feigen und einer Paló-Reduktion. Die Kartoffeln stammen aus Sa Pobla, die Ziege aus den Tramuntana-Bergen, die Zitronen aus dem Sóller-Tal, das schwarze Schwein von einer mallorquinischen Finca, und auch Trüffel sowie Fisch sind von hier. Es gibt wenige Restaurants, die ein derart üppiges mallorquinisches Angebot haben (C/. de Bèlgica, s/n, Port de Sóller, Tel.: 971-63 78 88, jumeirah.com).

Mirabona (Hotel Can Beinet) in Binibona

Die Landschaft des Nordens – von Campanet bis nach Sa Pobla und Muro – liegt vor dem Gast, der auf der Terrasse des Restaurants Mirabona im hübschen Landhotel Can Beneit speist. Hier kocht der erst 25-jährige Raúl Linares, der einige Jahre Souschef im Zwei-Sterne-Lokal Voro war.

Seine Kreationen wie die Suppe menjar blanc mit Mandeln, Muscheln, Spargel und Orangenstückchen, die mit Perlhuhn gefüllten Ravioli oder auch die Wachteln mit Lauch und Pastinaken sind exzellent. Für weniger experimentierfreudige Gäste gibt es in der Speisekarte aber auch einen coca- oder Kroketten-Mix, Lammterrine, Steinbutt, Rinderfilet oder arroz a la llauna mit gefüllten Kalmaren oder Hummer (Camí de Binibona s/n, Binibona. Tel.: 871-811 871, fincacanbeneit.com).

Puig de Santa Magdalena bei Inca

Auch wenn der Puig de Santa Magdalena mit rund 300 Meter Höhe nicht so hoch ist wie die Berge der Tramuntana, so hat man hier oben aus dem gleichnamigen und fast vollständig verglasten Restaurant – oder auch von dessen Terrasse – eine fantastische Aussicht. In diesem Fall auf die Tramuntana und die Ebene rund um Inca. Dazu schmaust man bei Besitzer Tià Llompart, der das Lokal mit seiner Familie führt – der Papa in Küche, die Mutter macht Desserts, die Geschwister im Service –, authentische Inselküche mit frito mallorquín, pa amb oli, Muscheln, Schnecken, Reisgerichten, Spanferkel oder eine mehrere Stunden lang geschmorte Lammschulter. Doch es gibt auch bestes Premium-Rindfleisch von jenseits der Insel (Puig de Santa Magdalena, s/n, Inca. Tel.: 871-87 01 99, FB: Restaurant Puig de Santa Magdalena).

Ca’s Teuler in Selva

Die Terrasse ist nicht riesig, aber sie bietet einen wunderschönen Ausblick über Land und das nebenan liegende Dorf Selva am Berg. Im Ca’s Teuler bei Toni Tramullas isst man prächtig Traditionelles und Kreatives, teils lange geschmort, teils knusprig vom Grill. Einige Pa-amb-oli-Varianten, etwa mit butifarrón, Bauchspeck, Schweinefilet und longaniza-Wurst, dürfen nicht fehlen, genauso wenig wie verschiedene Paella-Kreationen. Das Ganze wird zubereitet mit hochwertigen Produkten.

Tipp: die geschmorten Artischockenstücke mit roten Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch, getrockneten Tomaten, Kirschtomaten, Petersilie und gebratener panceta-Scheibe (Bauchspeck) obenauf (Ctra. Inca–Selva MA-2130, 8, Selva. Tel.: 971-51 52 24, casteuler.com).

Can Carrossa bei Artà

Von den Terrassen der beiden Hotelrestaurants aus sieht man auf eine fantastische Landschaft, die Bucht von Alcúdia oder das Meer vor Cala Millor. Man sitzt im Fünf-Sterne-Landhotel Can Carrossa bei Artà in einer luxuriösen Idylle inmitten hügeliger Umgebung.

Gekocht wird anspruchsvoll mediterran. Favoriten der Gäste auf der Speisekarte sind beispielsweise die Tagliolini mit weißer Bolognesesauce vom Kalb, das Ganze üppig mit mallorquinischen Trüffeln belegt, oder auch das zarte Rinderfilet, belegt mit Foie und umgeben von Pfifferlingen und Selleriepüree mit einem Eidotter (Camí de Carrossa, Kilometer 3,4, Artà. Tel.: 971-83 56 47, carrossa.com).

Máxime (Golfplatz Vall d’Or) bei S’Horta

Der fantastische Blick vom Restaurant oder von der Terrasse des Máxime am Golfplatz Vall d’Or aus reicht hinüber bis zur Küste vor Portocolom. Chef Máxime Deymier kocht gehoben mediterran mit französischem Einschlag. Da zeigt sich der bekannte Vater, Gérard Deymier vom Restaurant Port Petit in Cala d’Or.

Mittags wird ein Dreigangmenü mit Auswahlmöglichkeit für 26,50 Euro angeboten, und ab Mai kann man am Freitag abends das üppige BBQ ausprobieren (Am Vall d’Or Golfplatz, Ctra. Cala d’Or-Portocolom, km 77, S’Horta. Tel.: 971-83 75 79, restaurantemaxime.com).