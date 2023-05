In Deutschland ist die Currywurst teuer geworden. Wie die "Bild-Zeitung" am Freitag (12.5.) in einem großen Preisvergleich berichtet, kann eine Portion mit Pommes in Bremen bis zu 13,50 Euro kosten, in München sind sogar bis zu 15 Euro drin. In der Berliner Kultbude Konnopke’s Imbiss kostet das Menü 6,20 Euro, Ketchup oder Mayo gibt es jeweils für 60 Cent extra. Bei Curry Cult in Leipzig berappt man für die Currywurst 3,60 Euro. Die Portion Pommes gibt es für 3,60 Euro obendrauf.

Das sind die Preise für Currywurst am Ballermann Wie sieht es an der Playa de Palma und dem bei deutschen Urlaubern so beliebten Ballermann aus? Aktuell werden folgende Preise verlangt: Bei der Filiale der Imbisskette Grillmeister an der sogenannten Schinkenstraße kosten die Currywurst 3,99 Euro, die Portion Pommes noch einmal 2,99 Euro

an der sogenannten Schinkenstraße kosten die Currywurst 3,99 Euro, die Portion Pommes noch einmal 2,99 Euro Der Dönerladen Gran Joy am Megapark verkauft die Portion Currywurst mit Pommes für 8 Euro

am Megapark verkauft die Portion Currywurst mit Pommes für 8 Euro Bei Abel's Rostbratwurst, ebenfalls neben dem Megapark, ist es noch ein wenig teurer. Die Currywurst kostet 4,50 Euro, die Portion Pommes 4 Euro. Das sind die Preise für Döner am Ballermann Und wie sieht es bei den Dönern aus? Der perfekte Imbiss vor dem Schlafengehen nach einer durchzechten Nacht hat in Deutschland ebenfalls preislich deutlich angezogen. Wo das kulinarische Glück im Brot lange 3,50 Euro gekostet hatte, werden heutzutage häufig sechs oder sieben Euro fällig. Auch an der Playa de Palma ist der Kebab nicht mehr ganz günstig. Gran Joy verlangt 5,50 Euro für einen Döner mit Hühnchen- oder Kalbsfleisch. Ein Dürüm geht für 7,50 Euro über die Theke. Beim Grillmeister muss man 6,99 Euro berappen, die Dönerbox kostet einen Euro mehr. Wer ein wenig günstiger seine Lust auf Döner befriedigen will, muss nach Palma reinfahren. Beim durchaus empfehlenswerten "Bella Instanbul" im Stadtteil Pere Garau kostet der normale Döner ohne Schnickschnack beispielsweise 4,30 Euro, der Dürum 5 Euro. /pss