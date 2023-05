Wahlkampf-Termin an der Playa de Palma auf Mallorca für die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol. Die Sozialistin und Spitzenkandidatin für die Regionalwahlen am 28. Mai hat am Sonntag (7.5.) in S'Arenal (Gemeinde Llucmajor) vorbeigeschaut, um einmal mehr in Aussicht zu stellen, dass die Landesregierung im Falle eines Wahlsieges in der kommenden Legislaturperiode mehrere in die Jahre gekommene Hotels an der Playa de Palma aufkaufen und in Sozialwohnungen umwandeln werde.