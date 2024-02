Leserfragen: Was muss ich tun, um einen Krankenwagen auf Mallorca zu rufen?

Mein Mann hat gesundheitliche Probleme und in letzter Zeit Herzattacken und Schlaganfälle erlitten. Wir haben eine Zweitwohnung in Palma. Ich habe Angst, dass ich bei einem Anfall hier nicht weiter weiß. Ich wüsste nicht einmal, wie man einen Krankenwagen ruft. (Ute M., per E-Mail)

Sie können in jedem Fall eine der beiden Notrufnummern 061 und 112 wählen. Im Normalfall sollten dort Mitarbeiter verfügbar sein, die Deutsch oder zumindest Englisch sprechen. Wenn Sie Besitzer eines Smartphones und einer spanischen Telefonnummer sind, können Sie sich die App My112 kostenlos herunterladen. Im Notfall übermittelt das Handy auf Knopfdruck den Einsatzkräften den eigenen Standort und ruft einen Krankenwagen. Ausführlichere Informationen finden Sie in den Artikeln "Was tun im Krankheitsfall" sowie Notruf, Krankenhaus, Wartezeiten - was Sie im Notfall auf Mallorca wissen müssen.

Können Sie mir sagen, was ein grüner Streifen vor Einfahrten in Moscari, manchmal auch noch mit REE gekennzeichnet, zu bedeuten hat? (Roland S., per E-Mail)