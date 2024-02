Leserfragen: Warum baut man auf Mallorca nicht mehr Entsalzungsanlagen?

Warum werden auf Mallorca nicht schon lange noch mehr Anlagen gebaut, um aus Meerwasser Süßwasser zu gewinnen? Strom dafür wäre doch bei den erfreulich vielen Sonnentagen genug da, und finanziell könnte man doch sicherlich Zuschüsse von der EU bekommen. (D. W., per E-Mail)

Auf den Balearen gibt es inzwischen sieben Entsalzungsanlagen, die in den vergangenen Jahren allerdings gar nicht unbedingt benötigt wurden. Dazu kommt: Die Anlagen verbrauchen sehr viel Energie, ihr Betrieb ist außerdem teuer. Und sie leiten Wasser mit hoher Salzkonzentration ins Meer zurück, eine Gefahr für die Unterwasserflora, speziell für die Neptunseegraswiesen. Ein Betrieb mit erneuerbaren Energien wäre sicherlich eine zumindest ressourcenschonendere Möglichkeit.

Was ist das eigentlich für ein grauer Kasten an der Ringautobahn von Palma am Kreisel von Can Blau? Ist dieses große Gebäude mit den schwarzen fensterartigen Löchern ein Übungsgelände der Feuerwehr? (Dietmar L., per E-Mail)