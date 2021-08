Wenn die Ex-Frau auf die aktuelle Freundin trifft, klingt das oft nach einer unangenehmen Atmosphäre. Nicht so im Hause Boris Becker. Die Familie um den ehemaligen Tennisprofi hat sich zum heiteren Treffen auf Mallorca versammelt. Nicht nur bei der Vernissage von Sohn Noah Becker am Freitagabend (13.8.), auch am Strand posierte die Familie als Einheit.

Anlass des Familientreffens war zwar die Ausstellungseröffnung von Noah Becker (13.8.), doch auch am Wochenende zeigte sich der Becker-Clan noch gemeinsam. Boris Becker lud in den sozialen Netzwerken am Sonntag (16.8.) ein Familienfoto hoch. Zu sehen sind darauf seine Ex-Frau Barbara und die beiden gemeinsamen Söhne Elias und Noah. Barbara brachte auch noch Mutter Ursula mit in den Inselurlaub. Nicht fehlen durfte natürlich Beckers aktuelle Freundin Lilian de Carvalho Monteiro.

"Unser ältester zeigt seine Kunst. Das finden wird unglaublich spannend und freuen uns sehr über Noahs Erfolg", sagte Boris Becker der "Bild am Sonntag". "Außerdem zeigen wir, dass wir als Familie gut funktionieren. Obwohl wir nicht mehr zusammenleben und in unterschiedlichen Städten wohnen."

„Familie ist echt alles für mich“, sagte auch Noah Becker im MZ-Interview (vollständig zu lesen in der kommenden Ausgabe der MZ und im E-Paper) und zeigte sich froh über die Rückendeckung seiner Eltern. Für ein vollständiges Foto der Beckers fehlen nur die Mutter des Ex-Profis, Elvira, seine Tochter Anna sowie Ex-Frau Lilly mit dem gemeinsamen Sohn Amadeus. Wobei Lilly Becker womöglich sogar auf Mallorca ist. Sie war zu einer Sommerparty von Immobilienmakler Marcel Remus eingeladen.

Im September wieder vor Gericht

Rückendeckung erhofft sich Boris Becker auch kommenden Monat. Am 13. September steht für den 53-Jährigen im laufenden Insolvenzverfahren wieder ein Gerichtstermin in London an. Ein britisches Gericht hatte Becker 2017 für insolvent erklärt, was er stets bestritten hat. Eine Rolle bei den hohen Schulden des Tennisprofis spielte auch seine ehemalige Finca Son Coll bei Artà.

Aus dem Verkauf des Anwesens hatte sich der Tennisspieler Einnahmen in Millionenhöhe versprochen. Doch es fand sich nie ein Käufer für die zunehmend verfallene und später durch den deutschen Hippie "Bauchi" besetzte Finca. 2019 verleibte sich einer seiner Gläubiger, die englische Privatbank Arbuthnot Latham das Anwesen ein. /rp