Trotz eines heftigen Streits mit der Polizei am Mittwoch (4.5.) haben die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel wie vorgesehen am Freitagmittag (6.5.) ihre Lounge "Martiki" wiedereröffnet. Ab sofort ist das Lokal an der Meerespromenade von Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca täglich von 11 Uhr morgens bis in die Nacht hinein geöffnet.

"Es war ziemlich stressig heute", berichtet Steff Jerkel beim MZ-Besuch. Erst am Vorabend sei die lang ersehnte Lüftungsanlage geliefert worden. Letztlich hätten sie selbst bereits in den frühen Morgenstunden Hand anlegen müssen, um das gute Stück zu installieren. Und dann ist da natürlich noch das Fernsehen. Bereits kurz nach der Eröffnung um 14 Uhr war ein Kamerateam vor Ort und filmte die beiden Auswanderer, die seit Jahren immer wieder von "Goodbye Deutschland" begleitet werden.

Opening-Termin mehrfach verschoben

"Es ist ganz schön anstregend, aber wir sind froh, dass wir jetzt endlich geöffnet haben", so Peggy Jerofke. Bereits seit Wochen seien Urlauber an dem Lokal vorbeigekommen und hätten auf die Eröffnung gewartet - auch, weil das Auswandererpaar mehrmals einen Termin zum Opening ankündigte, dann aber nicht einhalten konnte. An diesem Freitagmittag ist es vergleichsweise ruhig. Nur wenige der zahlreichen Tische im Hawaii-Stil sind besetzt. "Wir sehen es heute aber auch eher als Generalprobe und haben es extra nicht groß beworben. Morgen geht es dann richtig los", so Jerofke.

Moni und Andy Finke gehören zu den Gästen, die es sich unter den Strohschirmen bequem gemacht haben. "Wir sind totale Goodbye-Deutschland-Fans", erzählen sie. Auch Caro und Andreas Robens in Arenal hätten sie bereits besucht, und Jenny Delüxe in Cala Millor. "Mir gefallen Peggy und Steff, weil sie Erfolg hatten, dabei aber nicht abgehoben sind", sagt Moni Finke. Ihr Mann stimmt zu. "Das alles hier macht einen guten Eindruck, es ist mal etwas anderes, das man nicht an jeder Ecke sieht. Sie haben nicht nur Bratwurst im Kopf, sondern haben es richtig gemacht beim Auswandern", findet der Geschäftsmann. Gegessen haben die beiden noch nichts. "Aber den Sex-on-the-Beach-Cocktail können wir empfehlen", so Moni Finke.

Suche nach Koch und Barkeeper

Die Speisekarte hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison leicht verändert. "Es ist ein Veggie-Burger hinzugekommen und zwei Sushi-Gerichte", so Peggy Jerofke. Allerdings werde es in den nächsten Wochen noch einmal Änderungen im Sortiment geben. "Auch unser Team ist noch nicht vollständig." Die beiden Vox-Auswanderer suchen noch immer nach einem Koch und einem Barkeeper. "Deutschkenntnisse sind nicht erforderlich, fast unser gesamtes Personal sind Spanier, aber Erfahrung sollten sie haben", wirbt Jerofke.

Das Paar ist scheinbar bemüht, die schlechte Stimmung von den Vortagen erst einmal beiseite zu schieben. Am Mittwoch hatte es eine lautstarke Diskussion zwischen Jerkel und Beamten der Ortspolizei gegeben. In dem Streit ging es um die Lizenz zur Bewirtung des Außenbereichs. "Die Geschichte geht weiter, aber darum soll es heute nicht gehen", so Jerkel bei der Eröffnung.