Nicole Kidman hat am Wochenende (14.-15.1.) Palma de Mallorca erkundet. Das berichtete das Online-Portal Just Jared und veröffentlichte ein Foto der US-amerikanischen Schauspielerin. Die Oscar-Preisträgerin spazierte demnach die Costa de la Seu entlang und wurde auch an der Meerespromenade von Palma gesehen. Mit dabei war ein Mitarbeiter der Produktion "Lioness", wegen der Kidman sich auf der Insel befindet.