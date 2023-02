"Irgendwann ist auch mal gut": Mit diesen Worten hat Iris Klein am Dienstagabend (31.1.) auf Instagram angekündigt, sich eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. In den vergangenen Tagen sei sie mit Fragen und Presseartikeln überhäuft worden. Jetzt wolle sie sich erst wieder melden, wenn es ihr besser gehe.

Die Mutter von Reality-Star Daniela Katzenberger und Schwiegermutter von Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis war am Montag von Mallorca nach Deutschland geflogen. Presseberichten zufolge soll sie sich bei ihrer Tochter Jenny Frankhauser in Ludwigsburg aufhalten.

Schon länger ein Verdacht

Grund für die Flucht von der Insel ist die angebliche Affäre, die ihr Gatte Peter Klein in einem Hotel in Australien gehabt haben soll, als er Cordalis bei seiner Teilnahme an der RTL-Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" begleitete. Iris Klein hatte ihrem Mann in den vergangenen Wochen mehrfach auf Instagram Untreue vorgeworfen. Er soll etwas mit Yvonne Woelke, der Begleiterin der Dschungelkönigin Djamila Rowe, gehabt haben. Nun also der vorläufige Rückzug Kleins aus den sozialen Medien.

Wie die "Bild" berichtet, vermutete Klein schon länger, dass ihr Mann eine Affäre haben könnte. "Peter schrieb seit einem Jahr heimlich auf der Toilette", zitiert das Blatt die 55-Jährige. "Ich wusste nie, mit wem. Er zuckte immer zusammen, legte das Handy schnell weg, wenn ich in den Raum kam." Peter Klein, der Woelke bereits vor einem Jahr kennengelernt hatte, bestreitet die Untreue. Auch die ebenfalls verheiratete Woelke erklärte, es sei nichts mit Klein gelaufen.

Ist eine Aussprache möglich?

Jetzt ist die Frage, inwieweit eine Versöhnung noch möglich ist. Lucas Cordalis, der erst nach dem Ende der Dreharbeiten von dem ganzen Drama erfahren hatte, hatte angekündigt, eine Krisensitzung organisieren zu wollen. Doch Klein ist eher abgeneigt, wie sie die "Bild" wissen ließ. "Peter will noch eine Aussprache, aber ich habe ihn oft beim Lügen erwischt. Ich habe das Vertrauen verloren."

Eine Entschuldigung bekam Klein derweil von Moderator Jan Köppen. Er und Moderatorin Sonja Zietlow hatten mehrfach indirekt, aber deutlich Bezug auf das Familiendrama genommen und für Verwirrung bei Cordalis gesorgt. („Ich frage mich, was mein Schwiegervater im Hotel treibt.“) Köppen bat nun um Vergebung. "Das haben wir alles nicht gewollt."