Luna Schweiger steht im Bademantel neben dem Swimmingpool im Hotel ihres Vaters und mimt einen Zombie. "Isn't she wonderful?", fragt Til Schweiger in dickem russischen Akzent. "Ist sie nicht wunderbar?" Stolz erklärt er dem Regisseur vor ihm, wie talentiert seine Tochter sei. Luna hat schon häufig in Filmen als die Tochter von Til Schweiger mitgespielt, die sie ja auch in Wirklichkeit ist. In der neuesten Zusammenarbeit nimmt das aber schon fast skurrile Züge an. Denn in der US-Produktion "Hollywood and Crime", für die einige Szenen am Mittwoch (8.3.) in Portocolom gedreht wurden, spielt Til Schweiger einen ultrareichen russischen Superstar. Und der will seine Tochter in Hollywood ganz groß rausbringen.

Der deutsche Schauspieler, Hotelbesitzer und Mallorca-Teilzeitresident Til Schweiger hat am Mittwoch in seinem Hotel in Portocolom seine Beteiligung an "Hollywood and Crime" vorgestellt. Der Film spielt in Los Angeles und ist im Milieu der Filmbranche angesiedelt. Hauptdarsteller und Regisseur des Films ist Mike Hatton, der vor allem für seine Rolle in dem Oscar- und Golden-Globes-prämierten Streifen "Green Book" mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali bekannt ist.

Vor zwei Wochen für die Produktion angefragt

Wie Schweiger gegenüber der MZ erklärte, sei er erst vor zwei Wochen für die Produktion angefragt worden. Allerdings hatte er aufgrund der Arbeit an "Manta Manta 2" und dem Film "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" von Regisseur Guy Ritchi keine Zeit, in die USA zu reisen. Da aber Regisseur Mike Hatton ihn unbedingt für die Rolle haben wollte und Schweiger von dem Humor der Szene begeistert war, einigte man sich auf einen kurzen Dreh auf Mallorca.

Schweiger bot sein Hotel als Drehort an, organisierte Freunde von ihm als Nebendarsteller und schlug seine Tochter Luna für die Rolle seiner Tochter im Film vor. Die Produktion vor Ort übernahm Palma Pictures. "Das Hotel von Til Schweiger könnte vom Stil her genauso in LA sein", sagt Regisseur Mike Hatton. "Und wenn ich die Chance habe, mit Til Schweiger zusammenzuarbeiten, komme ich dafür auch nach Europa", sagt er zufrieden.

Til Schweiger hatte an diesem Drehtag auch sehr viel Spaß. "Ich spiele unheimlich gerne mit meiner Tochter, weil sie hochbegabt ist", schwärmt er im Gespräch mit der MZ. Sie hätten ihre gemeinsame Szene in den Tagen vor dem Dreh am Pool geprobt. "Wir haben so viel gelacht", erzählt Schweiger. Sie hätten sich gegenseitig ständig mit ihrem russischen Akzent übertrumpft. Schweiger hat zwar nur eine kleine Rolle, ist aber sehr von ihr überzeugt. "Der Typ ist so crazy und seine Tochter auch", sagt er und muss schon im Gedanken daran lachen.

So ist das Hotel von Til Schweiger auf Mallorca

Schweiger betreibt seit vergangenem Jahr das Hotel als Teil seiner Kette "Barefoot Hotels" in Portocolom. "Das neue Barefoot Hotel passt perfekt zu meiner Vorstellung von einem lässig-legeren Hotel in bester Lage", ließ er sich bei der Eröffnung zitieren. Bei "Barefoot" werde die "Rückbesinnung auf die wesentlichen Dinge mit so viel Leidenschaft zelebriert", dass eine "Atmosphäre entsteht, die entspannter kaum sein kann."

In den Monaten darauf kam das Gästehaus in die Schlagzeilen, weil der Stromanschluss nicht funktionierte und das Hotel per Generator mit Strom versorgt wurde. Dies sorgte für Ärger bei den Anwohnern. Das Problem ist mittlerweile behoben.