Am Samstagabend (30.3.) hatte er noch mit dem FC Barcelona beim knappen 1:0-Sieg gegen Las Palmas auf dem Platz gestanden, danach stieg er in den Flieger in Richtung Mallorca. Hier verbrachte der polnische Fußball-Star Robert Lewandowski einige entspannte Stunden mit seiner Frau Anna und seinen beiden Töchtern, die schon länger auf der Insel waren.

Und das Familienleben zu Ostern wirkt bei den Lewandowskis – mal abgesehen von der Millionen-Villa in Santa Ponça – recht normal. Am Montagabend etwa ging es nach einem gemütlichen Tag mit Mittagsschlaf auf der Terrasse – so konnte man dem Instagram-Kanal des Kickers entnehmen – zum Rummel Fira del Ram in Palma.

Wie gut ist Lewandowski als Schütze?

Hier posierte die Familie für ein gemeinsames Foto. Lewandowski versuchte zudem, seine Fähigkeiten als Schütze an einem Schießstand unter Beweis zu stellen. Ob er einen Schal mit seinem eigenen Konterfei, die am Stand als Preis angeboten wurden, ergattern konnte, ist indes nicht überliefert. Zudem ging die Familie noch ein wenig in Puerto Portals spazieren, die sechsjährige Klara und die dreijährige Laura waren mit ihren Rollern unterwegs.

Wie lange Lewandowski auf der Insel bleibt, ist nicht bekannt. Das nächste Pflichtspiel findet für Barcelona erst in einer Woche, am 10. April, statt. Da geht es für den Polen und seine Mannschaftskameraden nach Paris zum Viertelfinal-Hinspiel gegen PSG.

Das ist Lewandowskis Haus auf Mallorca

Lewandowski ist ein häufiger Besucher auf der Insel, vor allem seit er 2021 sein 3,5 Millionen Euro teures Anwesen in Santa Ponça erwarb. Bei der in der Gemeinde Calvià, im Südwesten von Mallorca, gelegenen Immobilie handelt es sich um eine kernsanierte Villa von 2001 mit 411 Quadratmetern Wohnfläche. Das Grundstück umfasst ebenso großzügige 1.200 Quadratmeter. Den Kauf wickelte laut MZ-Informationen der auch aus dem Fernsehen bekannte Makler Marcel Remus ab. /pss