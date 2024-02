Die Feierei auf Mallorca geht fast ohne Unterbrechung weiter: Nach Sant Antoni und Sant Sebastià im Januar startet der traditionelle Jahrmarkt. Die Fira del Ram beginnt in diesem Jahr am 23. Februar. Bis zum 7. April stehen dann auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret wieder über 150 Fahrgeschäfte und Stände bereit. Wie im vergangenen Jahr gibt es auch wieder lärmfreie Tage: 28. Februar, 5., 11., 21. und 26. März sowie 3. April.

Weithin sichtbar ist alljährlich das Riesenrad, rundherum werden zahlreiche weitere Fahrgeschäfte für die unterschiedlichen Zielgruppen aufgebaut - von familiären Karussells über Autoscooter bis hin zum massiven Adrenalinkick. Die Tickets für die Fahrgeschäfte kosten zwischen 3 und 6 Euro.

Öffnungszeiten

Die Fira del Ram kann vom 23. Februar bis 7. April zu folgenden Zeiten besucht werden:

Montag bis Donnerstag von 16.30 Uhr bis 23.30 Uhr

Freitag und an Vortagen zu Feiertagen von 16.30 Uhr bis 1 Uhr

Samstag von 11 bis 1 Uhr

Sonntag und Feiertag von 11 bis 23.30 Uhr

Die Attraktionen

Premiere feierte im vergangenen Jahr das Fahrgeschäft Rocket - ein 60 Meter hoher Turm mit fünf "Raketen", in denen die Gäste an Gurten in der Luft schweben können. Vergangenes Jahr gab es zudem erstmals drei lärmfreie Tage, an denen auch unter anderem Kinder mit Autismus den Jahrmarkt genießen konnten.

Neben den Neuheiten spielen traditionelle Angebote weiterhin eine große Rolle auf der "Palmsonntagskirmes", wie sich die Fira del Ram übersetzen ließe. Dazu gehören Zuckerwatte, gebrannte Mandeln oder Hau den Lukas.

Anfahrt

Wer mit dem Auto zum Festgelände von Son Fusteret kommt, kann sein Fahrzeug auf einem der beiden Parkplätze auf dem Gelände abstellen. Wer lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, dem steht der Bus der Linie 10 (Sa Indioteria) zur Verfügung, der direkt vor dem Messegelände hält. Die Metro fährt von der Plaça d'Espanya im Zentrum von Palma bis zur Haltestelle Son Fuster Vell.