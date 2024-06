Mats Hummels befindet sich mit seiner neuen Freundin Nicola Cavanis im Liebesurlaub auf Mallorca. Das behauptet zumindest die mallorquinische Zeitung "Última Hora" und bezieht sich auf Instagram-Stories, die mittlerweile schon wieder verschwunden sind. Ganz so abwegig ist es nicht. Der Fußballer besitzt ein Haus auf der Insel und kam in den vergangenen Sommern regelmäßig nach Mallorca.

Der BVB-Profi, der nicht für die EM nominiert ist, ist mittlerweile mit dem Model Nicola Cavanis zusammen. Sie begleitete Hummels auch zum Champions League-Finale nach London am vergangenen Samstag (1.6.), das Dortmund gegen Real Madrid verlor. In den sozialen Medien zeigen sich die beiden Promis bislang noch nicht zusammen auf Fotos.

Cavanis postete Aufnahmen von der Fahrt vom Flughafen zur Unterkunft und von einem Essen an der Playa s’Oratori in Portals Nous. Im Südwesten der Insel kaufte sich Hummels vor anderthalb Jahren eine dreistöckige Immobilie.

Was Mats Hummels in den vergangenen Jahren auf Mallorca trieb

Es ist nicht das erste Mal, dass der Fußballer seine Dates auf Mallorca abhält. Mit der Influencerin Julia Nikola Gauly bandelte Hummels 2022 im Urlaub an. Das Paar wurde beim Knutschen gesichtet. Im Jahr darauf postete der Fußballer selbst ein Foto von seinem Männertrip auf die Insel. Darauf zu sehen war eine 1.900 Euro hohe Rechnung des Beach Clubs „UM Beach House“ in Puerto Portals. Allein 1.240 Euro gingen dabei für Champagner und Daiquiris drauf. Auf den geposteten Foto zeigte sich Hummels aber eher wie ein gewöhnlicher Ballermann-Urlauber mit Bierdose in der Hand.

Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft zum Monatsende aus. Es wurde hauptsächlich spekuliert, ob Hummels seine Karriere beendet oder nochmal beim BVB verlängert. Mittlerweile gibt es aber auch Gerüchte von einem Interesse seitens des italienischen Clubs AS Rom.