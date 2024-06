Mallorca hat es Hollywoodstar Tom Cruise offenbar angetan. Nachdem er bereits Mitte Mai gemeinsam mit dem mexikanischen Regisseur Alejandro González Iñárritu gesichtet wurde, ist der 61-Jährige am Sonntag (9.6.) wieder auf der Insel gewesen. Allerdings blieb er offenbar gerade mal zum Mittagessen.

Cruise landete gegen 12 Uhr von Sevilla kommend mit seinem Privatjet - den er selbst steuert - am Flughafen Son Sant Joan. Schon am frühen Nachmittag reiste er wieder ab. Gegen 17.45 Uhr landete der Schauspieler seinen Hondajet in London. In der britischen Hauptstadt war er zuletzt mit den Dreharbeiten zum achten Teil der "Mission Impossible"-Saga beschäftigt.

Bei seiner Stippvisite war Cruise in Begleitung eines weiteren Mannes sowie eines Fahrers. Cruise versteckte sich hinter einer Sonnenbrille und einer dunkelblauen Baseball-Kappe. Die drei Männer bestiegen einen grauen Peugeot 3008 und fuhren mit unbekanntem Ziel davon.

Besuch im Mai heizte Gerüchteküche an

Cruise hatte Mallorca zuletzt im Mai besucht, damals war er mit González Iñárritu auf einer Segelyacht unterwegs gewesen. Der Schauspieler nutzte die Gelegenheit, um am Strand von Formentor im Norden der Insel ein erfrischendes Bad im Meer zu nehmen.

Der Aufenthalt der beiden Filmgrößen heizte die Gerüchteküche auf der Insel an. Demnach habe es sich bei dem Besuch nicht um ein reines Freizeitvergnügen gehandelt. Die beiden hätten sich nach möglichen Drehorten für einen kommenden gemeinsamen Film umgeschaut. Im Februar war bekannt geworden, dass Iñárritu und Cruise bezüglich des neuen Projekts in Gesprächen mit Warner Bros waren. Worum es in dem Film gehen soll, ist noch nicht bekannt.

Ob es sich bei der Stippvisite am Sonntag erneut um einen Arbeitstermin für Tom Cruise gehandelt hat, ist noch nicht bekannt. /pss/ck